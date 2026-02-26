Ispravljanje tehničkih grešaka za upis pri legalizaciji do 10. marta

Preko 2,5 miliona prijava stiglo je za upis bespravnih objekata. Direktor Agencije za prostorno planiranje i urbanizam Đorđe Milić rekao je za RTS da se već krenulo sa procesom upisa, veruje da će sigurno pola miliona upisa biti završeno do kraja godine.

"Upis se vrši na osnovu potvrda koje izdaje Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije, na čijem sam čelu. Sprovodimo vrlo odgovoran zadatak da konačno izvršimo te upise objekata koji nisu do sada iz nekih razloga bili upisani u katastar nepokretnosti", rekao je Milić i istakao da ih je do sada upisano oko 1.000.

Milić je objasnio da građani ne dobijaju potvrdu u papirnoj formi, već se ona elektronski dostavlja nadležnim institucijama, dok podnosilac zahteva dobija obaveštenje o izvršenom upisu i obavezu plaćanja naknade.

"Vi dobijate obaveštenje da je izvršen upis kao neko ko je prijavio svoj objekat koji nije upisan i treba da se uplati naknada. Naknade će biti u visini doprinosa za građevinsko zemljište kad se radi o stambenim i poslovnim zgradama gde su investitori pravna lica", rekao je Milić, a rok za uplatu po zakonu biće 30 dana.

Obrada predmeta, kako je naveo, vrši se po redosledu prijema, ali je u toku analiza urednosti podnetih zahteva, uz mogućnost ispravke tehničkih grešaka.

Sve ide po redosledu zaprimanja

"Po pravilu sve ide po redosledu zaprimanja. Trenutno pravimo analizu svih zahteva, da li su uredni i da li sadrže odgovarajuće podatke. Obavestićemo ljude da li je potrebno da se koriguje neki zahtev. Imamo rok od 30 dana, gde mogu da se dopunjavaju predmeti, da se daju prigovori i eventualno ispravi neka tehnička greška", istakao je Milić.

Govoreći o objektima koji neće biti upisani na privatne vlasnike, Milić je rekao da objekti koji su građeni na javnom vodnom dobru ne mogu da budu upisani u korist pretpostavljenih vlasnika, odnosno biće upisana Republika Srbija.

Direktor Agencije za prostorno planiranje i urbanizam ističe da je cilj da svaka nepokretnost dobije vlasnika i da se proces ubrza.

"Do kraja godine ćemo uraditi sigurno pola miliona upisa", zaključio je Milić.

Autor: S.M.