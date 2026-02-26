MOLITVA KOJA SE IZGOVARA TOKOM USKRŠNJEG POSTA: Daće vam snagu da se izborite sa svim iskušenjima

Uskršnji post traje 48 dana.

Pored mnogih običaja, čije je poštovanje uvreženo među vernicima, postoji i molitva koju bi trebalo izgovarati svakodnevno tokom narednih sedam nedalja kako bismo dobili snagu da istrajemo.

Uskršnji post, koji se naziva još i Veliki post, predstavlja vreme duhovnog pročišćenja, pokajanja i približavanja Bogu kroz uzdržanje, molitvu i dobra dela. Pravila posta podrazumevaju uzdržavanje od mrsne hrane, posebno od mesa, mleka, jaja i njihovih proizvoda. Ulje i vino su dozvoljeni subotom i nedeljom, dok je riba dozvoljena na Blagovesti i Cveti.

Pored telesnog posta, poseban akcenat stavlja se na duhovni post - uzdržavanje od loših misli, dela i reči, kao i posvećivanje molitvi i činjenju dobrih dela.

Takođe, vodite računa da svaki dan izgovarate ovu molitvu:

"Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me"

Ove reči daju snagu da se izborimo sa svim dvoumljenjima i nedoumicama tokom posta i da se učvrstimo u svojoj nameri da istrajemo.



Autor: Jovana Nerić