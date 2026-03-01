VAŽNO JE S KIM IGRAŠ: Kako Mozzart stvara novu vrednost za čistiju budućnost

U utakmici za očuvanje zdrave životne sredine, timski rad je presudan faktor. U kompaniji Mozzart snažno veruju da je u ekologiji, baš kao i u poslu, ključ uspeha u pouzdanim partnerstvima sa prirodom, lokalnom zajednicom, klijentima, dobavljačima, kao i sa svakim pojedincem u njihovom timu.

Kao ponosni nosioci ISO 14001 certifikata, svakodnevno dokazuju da je u očuvanju prirode i te kako važno s kim igraš, kao i da kompanija Mozzart nije samo posmatrač ekoloških promena, već aktivni učesnik u stvaranju čistije planete kroz doslednu primenu „Reuse, Reduce, Recycle“ filozofije.

Transparentnost kao temelj odgovornosti

U utakmici za prirodu, Mozzartov „teren“ je postao mnogo širi, pa je tokom 2025. godine zabeležen rast u ukupnoj količini zbrinutog otpada za 24%. Protekle godine u sistem reciklaže uvrstili su i nove kategorije – upotrebljenu PET ambalažu, kao i sistemsko upravljanje kabastim otpadom. To znači da otpad, koji je nekada završavao na deponijama, sada pod Mozzartovim nadzorom dobija novi život ili se odlaže na ekološki najbezbedniji način.

Snaga reciklaže u brojkama

Rezultati ostvareni u 2025. godini najbolje odslikavaju posvećenost zaposlenih i efikasnost uspostavljenog sistema. Čak 16 tona staklene nepovratne ambalaže poslato je na ponovnu preradu, dok su četiri tone PET ambalaže uspešno izdvojene i reciklirane. Više od 21 tone papira i kartonske ambalaže takođe je vraćeno u proces reciklaže, čime je značajno smanjen pritisak na prirodne resurse. Istovremeno, optimizacijom internih procesa, dodatno je redukovana generacija otpada od metala i gvožđa.

Ove brojke nisu samo statistika – one predstavljaju konkretan doprinos očuvanju naše prirode. Tokom 2025. godine reciklažom preko 41 tone materijala direktno su spasli oko 350 stabala i sprečili da 160.000 plastičnih flaša završi u prirodi. Ušteda energije ostvarena preradom stakla i optimizacijom metalnog otpada meri se stotinama hiljada radnih sati kućnih aparata, čime su značajno smanjili emisiju štetnih gasova. Posvećenost održivosti nije samo statistika, već konkretan doprinos očuvanju čistijeg vazduha i vode za zajednicu u kojoj rade.

Mozzartov moto se najbolje ogleda u saradnji sa zaposlenima i veoma su ponosni na činjenicu da ekološka svest počinje unutar kancelarija. Kroz interne kampanje i zajednički trud uspeli su da smanje upotrebu papira i štampanja, čime su generisanje papirnog otpada smanjili za skoro tri tone, što predstavlja preko 50 sačuvanih odraslih stabala drveća. To je pobeda koja pripada svakom zaposlenom koji je izabrao digitalno umesto štampanog.

Humanost i ekologija ruku pod ruku

Poštujući načela Reuse, Reduce, Recycle, poseban fokus stavljen je na električni i elektronski otpad. Svaki uređaj prvo prolazi kroz ruke servisera. Ukoliko je moguće, opremu servisiraju i doniraju onima kojima je najpotrebnija, produžavajući joj životni vek. Tek kada popravka nije opcija, uređaji se šalju na bezbednu reciklažu, čime se zatvara krug odgovornosti.

„Naša misija nije samo da budemo lideri u industriji, već i čuvari okruženja u kojem radimo, stoga naša poruka je jasna: u ekološkoj borbi ne postoje individualni igrači. Važno je s kim igraš, a mi smo odabrali da budemo najsigurniji saigrač prirodi, našim zaposlenima i zajednici u kojoj poslujemo“, Jelena Marković, direktorka direkcije korporativnih poslova kompanije Mozzart, u okviru koje je nadležnost za zaštitu životne sredine.

