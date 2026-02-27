Sveštenik rešio nedoumice: Evo kako da se pripremite za prvu ispovest

U toku je Vaskršnji post, priprema za jedan od najvećih hrišćanskih praznika, tokom kojeg treba praštati, uzdržavati se od jela i pića, ali od zlih misli i telesnih užitaka. Upravo u toku Vaskršnjeg posta, ispovest ima poseban značaj, a mnogo vernika nailazi na nedoumice, stid i strahove pred ovaj sveti čin.

Prva ispovest u crkvi za mnoge vernike predstavlja duboko lični i emotivni trenutak. To je trenutak kada se čovek sretne sa samim sobom, verom, sopstvenim greškama, i pokajanjem. Tokom prvog koraka susreće se sa brojnim pitanjima.

Prečasni protonamesnik inž. Hadži Željko Jovanović uputio je vernike koji žele da pristupe ispovesti, najintimnijem iskustvu hrišćanskog života.

Prva ispovest

Kako je otac Željko istakao, ukoliko želite da se ispovedite prvi put, potrebno je da o tome ranije obavestite sveštenika, kako bi vaš dolazak imao u vidu i posvetio vam dovoljno vremena.

- Vernik koji želi da se ispovedi prvi put potrebno je da se javi svešteniku i da ranije zakaže dan kada će se ispovedati, kako bi sveštenik imao u vidu i imao dovoljno vremena da sa njim porazgovara i lepo ga ispovedi. Svešteniku treba naglasiti da je prva ispovest, a on će dati određene smernice kojih se treba pridržavati - rekao je otac Željko za Informer, pa dodao:

- Vernik može na internetu ukucati "Pravoslavni podsetnik za ispovest" gde su nabrojani određeni gresi. Polako treba to da pročitamo i da zapisujemo, da sebe preispitujemo, da se menjamo... To je ono najbitnije kada želimo da se ispovedimo. One grehe za koje smo uvideli da smo učinili i da želimo da ih ispovedimo, da se pokajemo i naravno, da i nikada više ne ponovimo.

Ispovesti treba pristupiti čistim srcem

Prečasni protonamesnik inž. Hadži Željko Jovanović vernike savetuje da ispovesti pristupe čistim srcem, priznaju grehe koji su samo njihovi, iskreno se pokaju i nikada ih više ne ponove.

- Ispovesti treba pristupiti čistim srcem. Nikada ne treba mešati druge ljude u našu ispovest, na primer, da za greh koji smo počinili tražimo opravdanje u postupcima drugih ljudi. Na primer, nikada ne smemo reći: on je tako postupio, a ja nisam mogao da izdržim. Prihvatamo da smo mi jedini krivci za greh, da smo ga počinili svojom voljom, a sada iskreno izgovorimo, kajemo se i molimo Gospoda da nam oprosti. Nikako se ne opravdavamo za greh koji smo počinili, već se gorko kajemo u srcu i obećamo da ga nikada više nećemo ponoviti - savetuje protonamesnik.

Mnogim vernicima nekada je neprijatno da naglas izgovore greh, što je takođe iskušenje pred ispovest.

- Treba biti svestan da je sveštenik čovek kao i svi i razume sve ljudske slabosti. Jedan sveti otac imao je viđenje, da su ljudi krenuli da se ispovedaju, pa vide i đavola da je krenuo u crkvu. Sveti otac ga je upitao šta će on u crkvi, dok je đavo odgovorio da ide tamo da vrati ljudima na ispovesti ono što im je uzao kad su bili u svetu: stid i sram. Đavo je ljudima u svetu uzeo stid i sram, da se ne postide dok lažu i kradu, ali im u crkvi to isto vraća, kako bi se postideli pred sveštenikom i da im taj greh ne bude oprošten, nego da im bude za strašni sud - rekao je otac Željko.

Ispovest pred sveštenikom uporedio je sa odlaskom kod lekara, kako bi svima bilo jasnije zašto u crkvi ne smemo prećutati greh.

- To je isto kao kada odemo kod lekara, gde rane ne sakrivamo, nego ih sve pokažemo, kako bi znao koji će nam lek previti na ranu. Isto tako ne smemo da se stidimo kod sveštenika, jer neće znati koji duhnovni lek da nam da kako bi nam Gospod oprostio - objašnjava prečasni protonamesnik inž. Hadži Željko Jovanović.

Autor: A.A.