GRAĐANI, NOVO VAŽNO OBAVEŠTENJE PORESKE UPRAVE: Evo šta vas čeka ako kasnite iii ne platite porez

Prikupljanje javnih prihoda, praćenje i unapređenje nivoa fiskalne discipline i kreiranje ambijenta u kojem svaki poreski obveznik dobrovoljno, bez suvišnih troškova ispunjava svoje poreske obaveze jasno je definisana misija Poreske uprave Republike Srbije.

Partnerskim odnosom koji godinama razvija sa poreskim obveznicima, Poreska uprava kontinuirano radi na podizanju svesti o tome da redovno izmirivanje poreskih obaveza bogati državni budzet, što znači više sredstava za škole, bolnice, penzije… svakodnevni život i dobro građana i privrede.

Pored svih benefita koje nosi redovno izmirivanje poreskih obaveza, važno je znati i posledice neplaćanja ili neblagovremenog plaćanja poreza, ističu iz Poreske uprave.

Kamata

Od prvog narednog dana po isteku roka za plaćanje obaveze, na iznos glavnice manje plaćenog poreza obračunava se kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije uvećane za 10 procentnih poena, primenom prostog interesnog računa od sto.



Opomena

Poreskom obvezniku koji u propisanom roku nije u celosti izmirio poresku obavezu uručuje se opomena o vrsti i iznosu poreza odnosno sporednih poreskih davanja (kamata i troškovi postupka prinudne naplate) sa nalogom da dospelu a neplaćenu poresku obavezu uplati odmah, a najkasnije u roku od pet dana od dana prijema opomene, sa obračunatom kamatom na glavni dug od dana izdavanja opomene do dana uplate dospele a neplaćene poreske obaveze.

Opomena sadrži i pouku poreskom obvezniku da u roku od pet dana od dana prijema opomene u Poreskoj upravi raspravi sva pitanja u vezi sa vrstom i iznosom dospele poreske obaveze za naplatu iz opomene.

Prinudna naplata

Ako poreska obaveza ne bude plaćena u ostavljenom roku iz opomene, sa obračunatom kamatom do dana uplate dospele a neplaćene poreske obaveze, Poreska uprava će pokrenuti postupak prinudne naplate, donošenjem rešenja o prinudnoj naplati poreza, čije su posledice:

- naplata iz celokupne imovine poreskog obveznika, izuzev iz dela određenog u članu 82. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, odnosno iz dela koji nije izuzet od izvršenja prema zakonu kojim se uređuje izvršenje i obezbeđenje;

- uvećanje poreskog duga, koji u sebi ne sadrži kamatu i koji je predmet prinudne naplate za 5% na dan početka postupka prinudne naplate na koji se obračunava kamata; plaćanje troškova prinudne naplate.

Kao ključni učesnik u naporima zemlje za konsolidaciju javnih finansija i obezbeđivanje održivih izvora javne potrošnje Poreska uprava Republike Srbije redovno edukuje građane o njihovim poreskim obavezama da bi zajedno gradili odgovorno društvo, zaključuje se u saopštenju Poreske uprave.

Autor: D.Bošković