DANAS JE TODOROVA SUBOTA: Evo šta treba da uradite i GDE da odvedete decu

Srpska pravoslavna crkva slavi danas Todorovu subotu, praznik posvećen Svetom Velikomučeniku Teodoru Tironu, koji se obeležava pričešćem vernika i kuvanjem žita u pravoslavnim domovima.

To je prva subota u Vaskršnjem postu.

Sveti Teodor Tiron, po narodnom Todor, bio je vojnik koji je odbio da učestvuje u progonu hrišćana, čak je javno priznao hrišćansku veru, zbog čega je mučen i na kraju živ bačen u oganj, 306. godine.

Od 16. veka, njegove čudotvorne mošti počivaju u fruškogorskom manastiru Novo Hopovo.

Uspomena na velikomučenika Teodora koja se u srpskom narodu slavi i kao krsna slava, obeležava se pričešćem vernika i kuvanjem žita u pravoslavnim domovima, a predviđa se i vreme, po izreci - kakva Todorica, takva godinica.

Za Svetog Teodora, narodski, Todora veruje se da je zaštitnik stoke, naročito konja, pa se ovaj dan naziva još i Konjski dan.

Srbi u Vojvodini veruju da noću u oči svetog Teodora jašu povorke belih konja. Među njima je predvodnik hromi konj.

Postoji verovanje da je i sam Sveti Teodor jahao takvog hromog konja, pa se zato može čuti i naziv Hroma subota.

Na Todoricu, kako se još naziva Todorova subota, veruje se da prvi put izlaze zmije nakon zimskog mirovanja.

Ovog dana u selima istočne Srbije priprema se žito, odnosno, koljivo, kao za svaku krsnu slavu.

Teodorova subota spada u one praznike koji slave početak letnjeg perioda, pa se tako u selima oko Prokuplja može čuti da je to dan kada Sveti Teodor uzjaše konja i ode da dovede leto.

Na Todoricu u crkvu odlaze da se ispovede i pričeste deca, stari, bolesni, odnosno oni koji ne mogu da izdrže dugotrajni post.

Autor: Iva Besarabić