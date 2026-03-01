ČUDO U ŽITORAĐI! Kad je krmača krenula da se prasi, svi su ostali u neverici, veterinar: Ovo vidim prvi put

U selu Žitorađe kod Vladičinog Hana postavljen je nesvakidašnji rekord - krmača je u jednom ovdašnjem domaćinstvu na svet donela čak 21 prase.
Reč je o veštačkom osemenjivanju i o životinji koja je stara dve godine.
Veterinar Branislav Tošić kaže da u svojoj karijeri nije imao slučaj da je neka životinja na svet donela ovoliki broj živorođenih mladunaca.
Tošić dodaje i da je prosek da krmače imaju 10 do 12 mladunaca, ali da je ovde broj prasića duplo veći i da je rekord.
Takođe, seća se i slučajeva kada je bilo i po jedno ili dva praseta.
Autor: S.M.