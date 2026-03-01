VERNICI SLAVE SVETOG PAMFILA I PORFIRIJA I OSTALIH 10 MUČENIKA: Za ovaj dan vezuje se POSEBAN OBIČAJ

Danas slavimo i obeležavamo Svete mučenike Pamfila, Porfirija i ostalih 10 mučenika.

Srpska pravoslavna crkva (SPC) danas slavi i obeležava Svete mučenike Pamfila, Porfija i ostalih 10 mučenika. Oni su bili ranohrišćanski svetitelji i mučenici koji su zajedno postradali u vreme cara Dioklecijana 309. godine.

Pamfil, prezviter crkve u Kesariji Palestinskoj, učen i blagočestiv, ispravio je tekst Novog zaveta od grešaka raznih prepisivača. Sam je prepisivao i poklanjao drugima.

Valent, đakon, odličan poznavalac Svetog pisma, Pavle, hrišćanin, častan i ugledan, koji jednom pre toga već bacan u oganj zbog vere u Hrista. Ilija, Isaija, Jeremija, Samuil i Danilo, petoro braće, po telu i duhu, rodom iz Misira, koji su se vraćali iz rudnika Kilikijskih gde su bili po osudi.

Porfirije, hrišćanin koji je zatražio njihova tela da sahrani. Selevkije, koji je prišao i poljubio mučenike pre nego što su posečeni Selevkije, oficir. Teodul, starac, sluga rimskog sudije, koji je pri sprovodu poljubio jednog od mučenika i Julijan, koji je celivao mrtva tela mučenika. Srpska pravoslavna crkva slavi ih 16. februara po crkvenom, a 1. marta odnosno 29. februara prestupne godine po gregorijanskom kalendaru.

Na ovaj veliki dan običaj je da pravi hrišćani pomognu bratu, prijatelju, komšiji koji je u nevolji.

Autor: S.M.