NEMA VIŠE PLAVIH KOVERTI: Od sada kazne stižu na OVAJ način - Novi radari stvaraju glavobolje vozačima

Od početka 2026. godine sistem kažnjavanja u saobraćaju prelazi na digitalni režim – ali samo za deo vozača.

Prekršajne kazne više ne moraju da stižu u „plavoj koverti“, već elektronskim putem, i to onima koji imaju otvoren nalog na eUprava. Ostalima će obaveštenja i dalje pristizati na kućnu adresu.

Rok za izjašnjenje ostaje isti – osam dana. U tom periodu vlasnik vozila mora da potvrdi da li je on upravljao automobilom u trenutku prekršaja ili da navede ko je bio za volanom. Ukoliko prihvati odgovornost i plati polovinu kazne u predviđenom roku (kada nije reč o težem prekršaju), postupak se smatra završenim.

Kako funkcioniše elektronsko izjašnjenje?

Korisnici portala eUprava dobijaju obaveštenje u svoje eSanduče i mogu onlajn da odgovore:

DA – potvrđuju da su oni vozili.

NE – izjašnjavaju se da nisu upravljali vozilom, nakon čega lice koje je vozilo mora da popuni i overi izjavu kod notara. Ta izjava se potom elektronski dostavlja nadležnim organima.

Celokupna procedura može se obaviti bez odlaska na šalter, ali pod uslovom da korisnik ima registrovan nalog i kvalifikovani elektronski potpis. Problem je što mali procenat građana poseduje digitalni potpis, što mnogima i dalje otežava onlajn proceduru.

Šta ako ne navedete ko je vozio?

Vlasnici koji nemaju nalog na eUpravi moraju lično da se izjasne u nadležnoj policijskoj upravi u roku od osam dana. Ukoliko ne dostave tražene podatke, protiv njih se pokreće prekršajni postupak.

Međutim, ako vlasnik vozila prihvati odgovornost i u roku plati polovinu kazne, nema obavezu da dodatno dostavlja izjave niti da se pojavljuje pred organima.

Lažno prijavljivanje je krivično delo

Ako vlasnik automobila prijavi da je neko drugi upravljao vozilom, a to nije tačno, rizikuje krivičnu prijavu. U slučaju dokazivanja lažnog iskaza, postupak ide ka tužilaštvu i može rezultirati novčanom ili čak zatvorskom kaznom.

Kolike su kazne?

Prekoračenje brzine (u naselju):

do 10 km/h – 3.000 dinara

10–20 km/h – 5.000 dinara

20–30 km/h – 10.000 dinara + 2 poena

30–50 km/h – 20.000–40.000 dinara + 4–6 poena i zabrana

preko 50 km/h – do 120.000 dinara ili zatvor + 8–14 poena i zabrana najmanje osam meseci

Van naselja kazne za teža prekoračenja dostižu i 100.000 dinara, uz zabranu upravljanja.

Sigurnosni pojas: 10.000 dinara + 2 poena

Mobilni telefon: 10.000 dinara + 2 poena

Prolazak na crveno: 20.000–40.000 dinara + 6 poena i zabrana najmanje tri meseca

Nepropisno preticanje: 10.000–20.000 dinara + 2–4 poena

Neregistrovano vozilo: 10.000–20.000 dinara (vozilo se isključuje iz saobraćaja)

Vožnja bez svetala: 3.000 dinara danju, 10.000 dinara i 2 poena noću

BUS traka: 10.000 dinara + 2 poena

Suština je jasna – novi sistem ne ostavlja mnogo prostora za greške. Bilo da kazna stiže na mejl ili kućnu adresu, odgovornost je na vlasniku vozila da u roku reaguje, tačno navede ko je upravljao automobilom i izbegne dodatne sankcije koje mogu dovesti i do oduzimanja vozačke dozvole.

Autor: Iva Besarabić