EDS upozorava na najčešću grešku ako sami očitavate brojilo: Korak po korak kako da to ispravite

EDS naglašava da je jedna od najčešćih grešaka kod šifre mernog mesta, koja se može naći u levom gornjem uglu računa za struju i ima 12 cifara, i dešava se da korisnik prilikom unosa šifre mernog mesta permutuje brojeve.

Elektrodistribucija Srbije (EDS) saopštila je danas da je u prvih godinu dana više od 700.000 korisnika instaliralo mobilnu aplikaciju ED Srbije koja im omogućava da od 1. do 6. dana u mesecu samostalno prijave stanje brojila i ostvare popust od šest odsto na račun.

Kako naglašavaju u EDS-u, prošlog meseca postignut je rekord od čak 180.000 prijava u prvom danu. Podsećaju da su ovu mobilnu aplikaciju osmislili, napravili i stalno je unapređuju zaposleni u EDS-u tako da više od 99 odsto korisnika uspešno i ispravno prijavi stanje.

Ipak, kako dodaju, greške se dešavaju i kada kontrolori EDS provere prijavu i uoče da nešto nije u redu, korisnik dobija mejl sa porukom kakvu je grešku napravio i savetom kako da je ispravi direktno u aplikaciji.

Iz EDS-a objašnjavaju da se na mernom mestu sa greškom pojavi crveno dugme sa natpisom "Ispravite stanje" i korisnik može ponovo da prijavi stanje, ovoga puta sa ispravnim podacima.

- Tada je potrebno da se merno mesto obriše iz aplikacije klikom na dugme 'odjavi' i nakon toga da se doda novo merno mesto sa ispravnom šifrom. Kada korisnici dobiju imejl da se šifra mernog mesta ne slaže sa slikom brojila koju su poslali, potrebno je uporediti broj brojila na računu i na slici - piše u saopštenju.

Primeri gde se nalazi broj brojila na različitim tipovima navedeni su u uputstvu za prijavu stanja u samoj aplikaciji i na veb stranici. Dodaje se da je i jedna od čestih grešaka za brojila sa digitalnim displejom - slika pogrešnog registra i da je u uputstvu detaljno navedeno koje registre je potrebno slikati, a najčešće su to 15.8.1 za višu tarifu i 15.8.2 za nižu tarifu. Ispravka kod ove greške, kako ističu, može da se pošalje do 10. u mesecu.

- Važno je da korisnici znaju da nema potrebe da bilo šta da računaju. Samo na mesto za višu tarifu prepišu stanje sa brojila koje označava višu tarifu, isto tako i za nižu. Unosi se ceo broj, bez nule na početku, do zareza - precizira se.

Da bi se izbegle greške i olakšala prijava u aplikaciji, može da se memoriše više mernih mesta, odnosno, po potrebi, korisnik jednostavno doda novo brojilo u memoriju ili izbriše neko za koje više ne želi da šalje stanje.

U EDS preciziraju i da se osnovni podaci - opština i šifra mernog mesta unose samo jednom, a uvedena je opcija i da korisnici sami daju ime mernom mestu da bi ih lakše razlikovali, na primer, garaža, vikendica, mamin stan.

Cilj je da prijava bude laka i jednostavna, a dodaju i da detaljno uputstvo postoji u aplikaciji i na Jutjub kanalu EDS-a.

Podsećaju i da stanje brojila može da se prijavi i na internet stranici elektrodistribucija.rs, a na istom mestu mogu da se pronađu kontakti za slanje mejlom. Stanje brojila može da se prijavi i besplatnim pozivom na broj 0800 360 300 za celu Srbiju ili može da se dostavi lično na šaltere EDS. Oni koji sami očitaju brojila i plate račun do 20-tog u mesecu ostvaruju popust od šest odsto.

EDS ističe i da korisnici koji imaju pametna brojila sa antenom na ormaru ne šalju stanja, već njihova brojila daljinski očitava isključivo EDS.

Autor: S.M.