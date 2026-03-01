AKTUELNO

Društvo

RHMZ otkriva kakav mart je pred nama: Ovo je detaljna prognoza

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com/Larisa-K ||

Republički hrometeorološki zavod (RHMZ) saopštio je večeras da će vreme u Srbiji tokom marta meseca biti uglavnom toplo i bez padavina.

Prema objavljenom grafikonu izgleda vremena za Srbiju za mesec mart do 20. marta se očekuje suvo i toplije vreme sa najvišom dnevnom teperaturom od 13 do 16 stepeni Celzijusa.

Prema prognozi, najniža temperatura tokom marta neće padati ispod nultog podeoka na Celzijusovoj skali.

Osim toga, naredna dva dana prognoza UV indeksa je umerena i niska, a na snazi će biti zeleni meteo alarm što znači da se ne zahteva posebna pripravnost.

Kako je Tanjug ranije pisao, narednih 10 do 15 dana očekuje temperatura iznad proseka za mart.

NE ZABORAVITE! Ovog datuma počinje letnje računanje vremena: Kazaljke pomeramo ranije

Prema kalendaru, proleće 2026. godine počinje 20. marta, kada nastupa prolećna ravnodnevnica i tada dan i noć traju približno jednako, a Sunce prelazi sa južne na severnu hemisferu što je i zvaničan kraj zime.

Autor: Marija Radić

