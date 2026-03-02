'ŠMRKĆEM I SLINIM MESECIMA, ŠTA MI JE VIŠE?!' Mladić tvrdi da nije bolestan, ali da jedva diše: Doktorka objašnjava na šta sve ukazuje zapušenost nosa koja dugo traje

"Šta se ovo dešava? Nos mi je pun još od decembra, svakodnevno šmrkćem i kijam, a nemam temperaturu! Poslednji put sam bio prehlađen i pio antibiotike u decembru prošle godine. Pregurao sam januar, evo sad će i ceo februar bez antibiotika i lekara, ali evo non-stop samo šmrkćem i slinim. Ispiranje nosa, kapi, i tako u krug. Ne znam više šta da radim", kaže za "Blic" mladić iz Beograda, koji već dva meseca muku muči sa zapušenim nosom i upornim sekretom, bez klasičnih simptoma prehlade.

Da li je u pitanju uporan virus koji se "vuče" nedeljama, sezonska alergija koja traje i bez temperature ili posledica preteranog korišćenja kapi za nos koje su mnogima postale svakodnevna navika? Kada zapušen nos prestaje da bude bezazlena smetnja, a postaje signal da treba uraditi analize i potražiti pomoć lekara - objasnila je za "Blic" doktorka Biserka Obradović, i otkrila šta je najbolje da uradite u ovakvoj situaciji.

Kašalj može da traje i do dva meseca

Kako za "Blic" govori doktorka Biserka Obradović, najpre je važno utvrditi da li je u pitanju virusna, bakterijska infekcija - ili alergijska reakcija.

- Najjednostavnije je uraditi krvnu sliku i CRP. Na osnovu tih analiza možemo videti da li je reč o virusnoj ili bakterijskoj infekciji. Posle svake respiratorne infekcije kašalj može da potraje, čak i do dva meseca. Ako je prisutan samo kašalj, bez drugih simptoma, pulmolozi često savetuju da nema razloga za paniku - kaže ona.



Međutim, problem nastaje kada se, usled pada imuniteta, na virus nadoveže bakterijska infekcija.

- Ako je sekret žute ili zelenkaste boje, to može ukazivati na bakterijsku infekciju. Ipak, i alergije ponekad mogu dati sličnu sliku, pa je važno uraditi bris nosa i grla kako bi se postavila prava dijagnoza - objašnjava doktorka.

"Prehlada" nije od promaje

Mnogi i dalje veruju da su se prehladili jer su izašli napolje mokre kose ili bili na promaji.

- Prehlada je virusna infekcija. Nije nastala zato što ste izašli znojavi napolje. To samo pogoduje virusima da se aktiviraju. Postoji više od 60 vrsta adenovirusa, a kada uračunamo i druge respiratorne viruse, praktično je moguće da se infekcije nadovezuju jedna na drugu - kaže doktorka.

Šta znači boja sekreta iz nosa

Ukoliko je sekret iz nosa (slina) providan, a nema temperature ni jakih bolova, dobro je pokušati sa blažim terapijama.

Kašalj

- Ako je sekret bezbojan, mogu pomoći inhalacije, čajevi, ispiranje nosa fiziološkim rastvorom ili morskom vodom. Ali, ako je sekret obojen i praćen glavoboljom, zapušenim nosom, pa i temperaturom, tada se obavezno treba javiti lekaru - upozorava Obradović za "Blic".

Najveća greška: Kapi duže od 7 dana

Jedan od najčešćih razloga hronično zapušenog nosa jeste preterana upotreba dekongestivnih kapi za otpušavanje nosa.



- Kapi za nos smeju da se koriste najduže 7 dana. Posle toga dolazi do otoka sluzokože i nos postaje još više zapušen. Ljudi tada upadaju u začarani krug i bez spreja više ne mogu da funkcionišu - kaže doktorka za "Blic" i dodaje:

- Oštećuje se fina sluzokoža nosa, a oporavak može trajati. Potrebno je vreme da se sluzokoža rehabilituje. Preporučuju se preparati na bazi morske vode i, po potrebi, dodatna dijagnostika da bi se isključila bakterijska infekcija - navodi ona.

Možda je ipak alergija

U ovom periodu godine, čak i bez temperature i malaksalosti, zapušen nos može biti posledica alergije.



- U vazduhu ima polena tokom cele godine, čak i zimi. Ako je nos zapušen duže vreme, treba uraditi alergijske probe. Ukoliko se simptomi povuku uz antihistaminike ili kortikosteroidne sprejeve za nos, jasno je da postoji alergijska komponenta - objašnjava doktorka, i upozorava:

- Hronična zapušenost nosa ne sme da se ignoriše jer može dovesti do komplikacija poput polipa ili čestih upala sinusa.

Kada kratak dah nije bezazlen

Ako se, pored zapušenog nosa, javi osećaj da ne možete da udahnete punim plućima, to ne treba zanemariti.

- To nije fiziološko stanje. Može biti posledica opstruktivnog bronhitisa, anksioznosti, ali i drugih patoloških stanja koja zahtevaju dijagnostiku. Ako neko u miru ne može da udahne vazduh, mora se javiti lekaru - poručuje doktorka.

Ako vam je nos zapušen mesecima, a nemate temperaturu i ne osećate se bolesno - moguće je da je reč o alergiji ili posledici prekomerne upotrebe kapi. Ipak, bez osnovnih analiza i pregleda nema prave dijagnoze.

Jer, kako kaže naša sagovornica - „ne treba samo negovati nos, već ga pravilno lečiti“.

