AKTUELNO

Društvo

Danas je počela Pačista nedelja: Ovo treba da znate ukoliko postite

Izvor: Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Druga nedelja Časnog posta zove se Pačista, jer dolazi iza Čiste nedelje. Ove nedelje vrši se spomen na jednog velikog Crkvenog Oca i Bogoslova – Svetog Grigorija Palamu, arhiepiskopa solunskog i čudotvorca.

Sveti Grigorije je ostao upamćen kao borac protiv onih koji su negirali mogućnost da čovek može doći u istinsku, mističnu, zajednicu sa Bogom. Bio je živi svedok da ljudi, blagodaću Božijom, već sada i ovde mogu postati učesnici božanskoga života i udostojeni viđenja netvarne svetlosti Božije.

Pačistu nedelju Velikog posta (koja počinje danas) simboliše duhovni rast, kome se posebno treba posvetiti. Sada vladaju svetli trenuci koji bi trebalo da zahvate našu duhovnost.

Ove sedmice nema crvenih slova, ni bdenja, dok se od ponedeljka do petka posti na vodi.

Tek u subotu i nedelju je dozvoljeno pripremati hranu na ulju. Riba i vino tokom druge nedelje Velikog posta nisu dozvoljeni.

Vernici poste kako bi telo i duh pročistili od negativnih i zlih stvari, dela i misli.

Patrijarh Pavle je svojevremeno govorio o tri najveća greha tokom posta, a to su gordost, prejedanje, kao i nepoštovanje posta.

Autor: D.Bošković

#Post

#bogoslov

#druga nedelja

#pačista nedelja

POVEZANE VESTI

Društvo

Da li je post stvarno toliko dobar za zdravlje? Evo šta se dešava u telu kad odustanemo od unosa mesa i zamenimo ga povrćem

Društvo

DANAS TREBA PRAŠTATI: Slavimo Svetog Grigorija Niskog - OVO je molitva koju svaki vernik mora da izgovori

Društvo

PRAVOSLAVNI VERNICI DANAS SLAVE SVETOG GRIGORIJA BOGOSLOVA - Narod veruje da svi đaci treba OVO da urade

Društvo

Počinje strasna nedelja - Danas je Veliki ponedeljak! U narodu se veruje da se treba strogo pridržavati OVIH pravila

Društvo

DANAS JE DAN PRAŠTANJA, SLAVIMO VELIKOG SVECA! Izgovorite ovu važnu molitvu mlađem bratu Vasilija Velikog!

Društvo

SUTRA POČINJE SRPSKA NOVA GODINA: Slavimo tri velika praznika; Sveti Vasilije Veliki, Mali Božić i Sveta Nedelja - Ispoštujte ove pravoslavne običaje!