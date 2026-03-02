Danas je počela Pačista nedelja: Ovo treba da znate ukoliko postite

Druga nedelja Časnog posta zove se Pačista, jer dolazi iza Čiste nedelje. Ove nedelje vrši se spomen na jednog velikog Crkvenog Oca i Bogoslova – Svetog Grigorija Palamu, arhiepiskopa solunskog i čudotvorca.

Sveti Grigorije je ostao upamćen kao borac protiv onih koji su negirali mogućnost da čovek može doći u istinsku, mističnu, zajednicu sa Bogom. Bio je živi svedok da ljudi, blagodaću Božijom, već sada i ovde mogu postati učesnici božanskoga života i udostojeni viđenja netvarne svetlosti Božije.

Pačistu nedelju Velikog posta (koja počinje danas) simboliše duhovni rast, kome se posebno treba posvetiti. Sada vladaju svetli trenuci koji bi trebalo da zahvate našu duhovnost.

Ove sedmice nema crvenih slova, ni bdenja, dok se od ponedeljka do petka posti na vodi.

Tek u subotu i nedelju je dozvoljeno pripremati hranu na ulju. Riba i vino tokom druge nedelje Velikog posta nisu dozvoljeni.

Vernici poste kako bi telo i duh pročistili od negativnih i zlih stvari, dela i misli.

Patrijarh Pavle je svojevremeno govorio o tri najveća greha tokom posta, a to su gordost, prejedanje, kao i nepoštovanje posta.

Autor: D.Bošković