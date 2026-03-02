U DESETOJ DECENIJI ŽIVOTA, PONOVO NA NOGAMA: Baka Nadežda se zahvaljujući lekarima iz Šapca uspešno oporavlja nakon operacije kuka

Porodica Simić iz sela Štitar javno je uputila zahvalnost medicinskom osoblju Zdravstveni centar Šabac zbog izuzetne brige i profesionalnog odnosa prema njihovoj baki Nadeždi, koja se u desetoj deceniji života uspešno oporavlja nakon operacije kuka.

Starica je početkom januara doživela težak pad u porodičnoj kući, prilikom čega je zadobila prelom noge.

- Početkom januara sam pala u hodniku porodične kuće i slomila nogu. Uspela sam da dozovem sina i snahu koji su pozvali sanitet. Bili su jaki bolovi - priča Nadežda.

Nakon brze intervencije Hitne pomoći, prevezena je u šabačku bolnicu i primljena na Odeljenje ortopedije. Zbog slabog srca, lekari su porodicu upozorili da je operativni zahvat visokorizičan.

- Primljena je na Odeljenje ortopedije i tada mi saopštavaju da je operacija rizična zbog slabog srca. Zamolio sam ih da se obavi intervencija. Doktor Željko Pakljanac donosi odluku da majku operiše - priča sin Milan.

Ipak, odluku o operaciji doneo je ortoped Željko Pakljanac, nakon čega je izvedena intervencija koja je trajala više od dva sata. Operacija je uspešno završena, a pacijentkinja je dobro podnela anesteziju i ubrzo se stabilizovala.

Već narednog dana nakon operacije, medicinsko osoblje i fizioterapeuti pomogli su baki Nadeždi da ustane i napravi prve korake bolničkim hodnikom, što je, kako ističe porodica, bio trenutak velike nade i pobede.

- Baka je vraćena na odeljenje. Pričala je normalno kao da nije bila na operaciji. Moja majka odlično podnela anesteziju. Doktoru Pakljancu dugujemo veliku zahvalnost - kaže Milan.

Oporavak je nastavljen i nakon izlaska iz bolnice, uz redovne vežbe i šetnje uz pomoć pomagala. Danas se baka Nadežda samostalno kreće, a porodica ističe da je njen oporavak najbolja potvrda stručnosti, humanosti i predanosti zdravstvenih radnika u Šapcu.

Autor: Iva Besarabić