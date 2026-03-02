Pripadnici Sektora za vanredne situacije poželeli brz oporavak ministru Dačiću

AKTUELNO

U Ivanjici, tokom obilaska vatrogasne stanice i razgovora o izgradnji nove, još snažnije se potvrđuje opredeljenje da sistem zaštite i spasavanja bude čvrst, moderan i spreman za svaki izazov.

- Vizija i podrška ministra Dačića, koje su pokrenule brojne projekte širom Srbije, ostaju naš zajednički putokaz - navodi se u opisu fotografije.

„Sa istom verom i snagom želimo ministru Dačiću brz oporavak“, poručili su pripadnici Sektora za vanredne situacije, predvođeni pomoćnikom ministra i načelnikom Sektora Lukom Čaušićem.

