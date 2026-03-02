AKTUELNO

Sutra PAZITE ŠTA GOVORITE, ove reči mogu razbesneti sveca: Običaji se strogo poštuju za ovaj praznik

Izvor: Ona.rs, Foto: Tanjug/Zoran Žestić ||

Srpska pravoslavna crkva i vernici se 3. marta molitveno sećaju dvojice velikih svetitelja Svetog Lava, episkopa Rimskog, i Svetog Flavijana, patrijarha Carigradskog.

Njihova imena ostala su trajno zapisana u istoriji Crkve kao simbol hrabrosti, istrajnosti i nepokolebljive borbe za očuvanje pravoslavne vere.

Sveti Flavijan


Sveti Flavijan bio je patrijarh Carigradski od 446. do 449. godine. Njegovu službu obeležila je žestoka borba protiv jeresi koja je dovodila u pitanje pravoslavno učenje o Hristovoj prirodi. Zbog svog čvrstog stava i odbijanja da popusti pred pritiscima, na saboru u Efesu bio je brutalno pretučen. Od posledica zadobijenih povreda upokojio se iste godine.

Crkvena tradicija pamti ga kao vernog ispovednika i branioca istine, koji je radije podneo stradanje nego da odstupi od vere.

Sveti Lav

Sveti Lav, rođen u Italiji, najpre je služio kao arhiđakon, a potom je, i protiv svoje volje, izabran za episkopa Rimskog. U istoriji je ostao upamćen po susretu sa Atilom, vođom Huna, kada je uspeo da ga odvrati od namere da razori Rim.

Pored toga, dao je ogroman doprinos očuvanju pravoslavnog učenja. Njegova poslanica, pročitana na Četvrtom vaseljenskom saboru u Halkidonu, imala je ključnu ulogu u potvrđivanju istine o dve prirode Hristove.

Upokojio se 461. godine, nakon dugog posta i molitve, ostavivši iza sebe snažno duhovno nasleđe.

Običaji i verovanja

U narodu se veruje da ovaj dan treba provesti u miru i molitvi. Preporučuje se odlazak u crkvu i paljenje sveće za zdravlje i spokoj porodice.

Postoji i verovanje da se na ovaj praznik treba kloniti svađa i teških reči, jer se smatra da će se sve izgovoreno, naročito ružna reč, tog dana "dugo pamtiti". Vernici se podsećaju na važnost istrajnosti u veri i hrabrosti da brane istinu, po uzoru na svetitelje koji se danas proslavljaju.

