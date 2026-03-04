NOVA SMS PREVARA KRUŽI SRBIJOM: Ako vam stigne ova poruka, IGNORIŠITE JE!

Oglasili se 'Putevi Srbije'.

Putevi Srbije upozorili su građane u ponedeljak da ne otvaraju SMS poruke o nenaplaćenoj putarini, prekoračenju brzine ili nekom drugom saobraćajnom prekršaju jer se, ističu, radi o zloupotrebi.

Uprkos upozorenju, pojedini građani su u međuvremenu dobili novu poruku sličnog sadržaja.

U SMS poruci se navodi:

„JP ‘Putevi Srbije’ vas obaveštava o neplaćenoj saobraćajnoj kazni. Prema članu D508-12.083 Zakona o upravljanju vozilima, ukoliko uplata ne bude izvršena do 4. marta 2026. godine:

• registracija vozila biće suspendovana

• vozačka dozvola će biti privremeno povučena

• naložiće se administrativna taksa od 35%

• moguće su pravne i kreditne posledice.“

U nastavku poruke nalazi se i link za koji se navodi da vodi na portal za plaćanje kazne, uz instrukciju da korisnik odgovori na poruku ili kopira link u pregledač kako bi izvršio uplatu.

Iz Puteva Srbije su u ponedeljak upozorili građane da ne otvaraju linkove i ne unose podatke sa platne kartice jer je, kako su naveli, u potanju zloupotreba.

"Ne otvarajte link i ne unosite podatke sa Vaše platne kartice jer je u pitanju zloupotreba", navedeno je u saopštenju Puteva Srbije.

Autor: A.A.