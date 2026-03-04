AKTUELNO

Društvo

NOVA SMS PREVARA KRUŽI SRBIJOM: Ako vam stigne ova poruka, IGNORIŠITE JE!

Izvor: Alo.rs, Foto: Pixabay.com ||

Oglasili se 'Putevi Srbije'.

Putevi Srbije upozorili su građane u ponedeljak da ne otvaraju SMS poruke o nenaplaćenoj putarini, prekoračenju brzine ili nekom drugom saobraćajnom prekršaju jer se, ističu, radi o zloupotrebi.

Uprkos upozorenju, pojedini građani su u međuvremenu dobili novu poruku sličnog sadržaja.

U SMS poruci se navodi:

„JP ‘Putevi Srbije’ vas obaveštava o neplaćenoj saobraćajnoj kazni. Prema članu D508-12.083 Zakona o upravljanju vozilima, ukoliko uplata ne bude izvršena do 4. marta 2026. godine:

registracija vozila biće suspendovana

vozačka dozvola će biti privremeno povučena

naložiće se administrativna taksa od 35%

moguće su pravne i kreditne posledice.“

U nastavku poruke nalazi se i link za koji se navodi da vodi na portal za plaćanje kazne, uz instrukciju da korisnik odgovori na poruku ili kopira link u pregledač kako bi izvršio uplatu.

Iz Puteva Srbije su u ponedeljak upozorili građane da ne otvaraju linkove i ne unose podatke sa platne kartice jer je, kako su naveli, u potanju zloupotreba.

"Ne otvarajte link i ne unosite podatke sa Vaše platne kartice jer je u pitanju zloupotreba", navedeno je u saopštenju Puteva Srbije.

Autor: A.A.

#Poruka

#Putevi Srbije

#Srbija

#sms prevara

POVEZANE VESTI

Politika

PAZITE SE, NOVA PREVARA KRUŽI SRBIJOM! Ako vam stigne OVA poruka, dobro obratite pažnju: Obećavaju brdo para, a ako kliknete...

Društvo

Nova prevara kruži regionom: Ako vam stigne OVA poruka, odmah pozovite policiju ili ćete 'debelo' platiti

Društvo

SRBIJOM KRUŽI NOVA SMS PREVARA! Ako dobijete ovu poruku, ne otvarajte link (FOTO)

Društvo

Opasna prevara ne staje uprkos prijavama! Ako vam stigne OVA poruka, nikako ne otvarajte

Društvo

'BIĆE VAM ODUZETA VOZAČKA DOZVOLA, PLATITE ODMAH' Pojavila se nova prevara - Šta nikako da ne radite ako vam stigne OVA SMS PORUKA

Društvo

BEOGRAĐANI NASELI NA PREVARU KOJA KRUŽI SRBIJOM! Hakeri im sa kartice skinuli 3.800 EVRA - ako vam stigne OVA poruka ne otvarajte