AKTUELNO

Društvo

MALA MIONA VODI VELIKU BITKU! Trogodišnjoj devojčici su potrebne terapije u Srbiji i inostranstvu, evo kako da pomognete

Izvor: Pink.rs/Dnevnik, Foto: pokrenizivot.com ||

Troipogodišnja Miona Moračić se od samog rođenja suočava se sa teškim posledicama CMV infekcije, koja je ostavila trajne posledice po njeno zdravlje. Zbog virusa ima totalno obostrano oštećenje sluha i ugrađen kohlearni implant, a pored toga ne hoda, ne govori i ne žvaće.

Zbog toga joj je potrebna svakodnevna i dugotrajna stručna pomoć.

Mionina majka ističe da su sa terapijama započeli već od njenog sedmog meseca života i od tada su deo njihove svakodnevice- fizikalne terapije, rad sa surdologom, defektologom i drugim stručnjacima…

Prema rečima porodice, svaki, pa i najmanji pomak za njih predstavlja veliku pobedu. Ipak, da bi Miona nastavila sa neophodnim tretmanima i odlascima u specijalizovane zdravstvene ustanove u Srbiji i inostranstvu, potrebna su značajna finansijska sredstva koja njena porodica nije u mogućnosti sama da obezbedi.

Zbog toga upućuju apel svim ljudima dobre volje da, u skladu sa mogućnostima, pomognu nastavak njenog lečenja i rehabilitacije, kako bi ovoj devojčici bila pružena šansa za samostalniji i kvalitetniji život.

Foto: pokrenizivot.com

Autor: Iva Besarabić

#Dete

#Humanitarna akcija

#Pokreni život

#Pomoć

#Zdravlje

