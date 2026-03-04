MALA MIONA VODI VELIKU BITKU! Trogodišnjoj devojčici su potrebne terapije u Srbiji i inostranstvu, evo kako da pomognete

Troipogodišnja Miona Moračić se od samog rođenja suočava se sa teškim posledicama CMV infekcije, koja je ostavila trajne posledice po njeno zdravlje. Zbog virusa ima totalno obostrano oštećenje sluha i ugrađen kohlearni implant, a pored toga ne hoda, ne govori i ne žvaće.
Zbog toga joj je potrebna svakodnevna i dugotrajna stručna pomoć.
Mionina majka ističe da su sa terapijama započeli već od njenog sedmog meseca života i od tada su deo njihove svakodnevice- fizikalne terapije, rad sa surdologom, defektologom i drugim stručnjacima…
Prema rečima porodice, svaki, pa i najmanji pomak za njih predstavlja veliku pobedu. Ipak, da bi Miona nastavila sa neophodnim tretmanima i odlascima u specijalizovane zdravstvene ustanove u Srbiji i inostranstvu, potrebna su značajna finansijska sredstva koja njena porodica nije u mogućnosti sama da obezbedi.
Zbog toga upućuju apel svim ljudima dobre volje da, u skladu sa mogućnostima, pomognu nastavak njenog lečenja i rehabilitacije, kako bi ovoj devojčici bila pružena šansa za samostalniji i kvalitetniji život.
Autor: Iva Besarabić