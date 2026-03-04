VELIKI SKOK OBOLELIH OD OVE ZARAZE U BEOGRADU! Za samo nedelju dana broj premašio 10.000, na udaru OVA grupa građana

U Beogradu je tokom poslednje nedelje februara epidemiološkim nadzorom utvrđeno da je 10.246 osoba obolelo od akutnih respiratornih infekcija (ARI), a od oboljenja sličnih gripu bilo je 372 slučaja, saopštio je danas Gradski zavod za javno zdravlje.

Kako je navedeno, broj obolelih od akutnih respiratornih infekcija je u nedelji od 23. februara do 1. marta veći za 29,3 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, a broj obolelih od oboljenja sličnih gripu za 60,3 odsto.

Što se tiče obolelih od respiratornih infekcija, najviše je obolelih osoba uzrasta od pet do 19 godina i uzrasta do četiri godine.

Među inficiranima je 9,7 odsto osoba starosti 65 i više godina.

Kada je reč o osobama sa oboljenjima sličnim gripu, statistika pokazuje da je najviše obolelih iz grupe od 20 do 64 godine starosti, a zatim iz grupe osoba od pet do 19 godina.

Utvrđeno je da su oboleli imali virus gripa i to A, A (H3), A (H1N1) i A(H1)pdm09.

Najefikasnija mera prevencije gripa vakcinacija

Podaci su dobijeni na osnovu izveštaja zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite (domovi zdravlja, Zavod za zaštitu zdravlja studenata, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ŽTP-a i Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika MUP-a) na teritoriji Beograda u periodu od 23. februara do 1. marta.

Iz Gradskog zavoda podsećaju da je najefikasnija mera prevencije gripa vakcinacija i da se preporučuje svim osobama koje su u povećanom riziku od razvoja komplikacija da se što pre vakcinišu.

Vakcina se može primiti u bilo koje vreme u toku trajanja sezone gripa, čak i kad je virus počeo da se širi u okruženju.

Podsećaju i na opšte mere prevencije koje obuhvataju izbegavanje bliskih kontakta sa obolelim osobama, redovno pranje ruku uz izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta i provetravanje prostorija.

