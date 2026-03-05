U našem narodu se poštuje jer donosi zdravlje: Danas je Sveti Lav Katanski: Evo šta kažu običaji

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Svetog Lava, episkopa Katanskog. On se još za života pročuo kao veliki dobrotvor i svetitelj koji može da isceli svaku bolest i odagna svaku muku.

Sveti Lav živeo je u Italiji u 8. veku i čitav život je posvetio pomoći bolesnima i siromašnim ljudima. Osim ovoga, Lav je bio žestoki branilac hrišćanstva koji se obračunavao sa svakom vrstom jeresi i neznaboštva.

Iza njegovog života, najpoznatija je ostala priča o tome kako je u jednom trenutku u njegov grad došao neki mađioničar i opsenar Iliodor koji je svojim pričama zavodio omladinu. Lav ga je uhvatio, vezao i zajedno sa njim ušao u veliku vatru. Prema predanju, Iliodor je sav izgoreo, dok Lavu nije bilo ništa jer ga plamen nije ni dotakao.

Nakon toga, njegov kult kao život sveca postao je još veći i poznatiji, a naročito su mu dolazili bolesni koje je samo dodirom i lepom rečju uspevao da izleči. Čuda Svetog Lava nastavila su se i posle njegove smrti u 8. veku. Naime, njegove mošti su izvor miomirisnog mira sa isceliteljskim svojstvima. Sahranjen je u crkvi Svete mučenice Lukije na Siciliji koji je za života sagradio.

Sveti Lav naročito je poštovan na Siciliji gde je proveo najveći deo svog života i gde je i danas zaštitnik gradova Sinagre, Linđija i Romete. Slave ga i katolička i pravoslavna crkva.

U našem narodu današnji svetac se poštuje jer donosi zdravlje i sreću u svaki dom vernika a, kao što je vatrom pročistio nevernike, plamenom odnosi sve nevolje, bolesti i nedaće. Zbog toga verovanje kaže da se na današnji dan treba naročito čuvati vatre.

Autor: A.A.