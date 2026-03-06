AKTUELNO

Ovog Srbina čeka kazna do MILIONA DINARA

Izvor: mitrovica.info, Foto: Pink.rs ||

Sudeći po izveštaju nadležnih inspekcija, privatno preduzeće iz Čalme, nepropisno je odložilo više desetina kamiona biomase, odnosno drvne građe, na više divljih deponija u okolini ovog sela.

Mitrovački gradonačelnik Branislav Nedimović izjavio je da je reč o oko dvadeset prikolica drvnog otpada koje su odložene mimo propisa, zbog čega će protiv odgovornog pravnog lica biti podneta prijava.

"Naše službe su odmah izašle na teren i pokrenule postupak. Nećemo dozvoliti da se zagađuje životna sredina i ugrožavaju interesi meštana", naveo je Nedimović.

Prema važećim propisima, za nepropisno odlaganje otpada zaprećena je novčana kazna u iznosu od 350.000 do 1.000.000 dinara za pravno lice, dok su predviđene kazne i za odgovorno lice u firmi.

Grad je podsetio da na gradskoj deponiji postoje uslovi za adekvatno zbrinjavanje i preradu drvne mase, uključujući peletirku, briketirku i drobilicu, te da nema opravdanja za nelegalno odlaganje otpada.

Autor: S.M.

