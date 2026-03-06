Vodič za buduće penzionere: Šta vam je sve potrebno od dokumentacije i kako da se pripremite na vreme za penziju?

Bliži se dan odlaska u penziju i, kao i naš M. M. iz Čajetine, koji je postavio pitanje Glasu osiguranika, pitate se odakle tačno da počnete?

Odlazak u penziju je velika životna prekretnica, a pravovremena priprema dokumentacije je ključna kako biste izbegli stres i nepredviđena odlaganja. Mnogi građani tek pred podnošenje zahteva shvate da im fali neki papir ili, još gore, da imaju problem sa upisanim radnim stažom.

Evo detaljnog vodiča šta je potrebno da sami pripremite, šta pribavlja Fond PIO, a šta morate tražiti od poslodavca.

Korak 1: Provera radnog staža pre podnošenja zahteva

Pre nego što uopšte počnete sa prikupljanjem papira za penziju, najvažnije je da proverite da li su vam svi poslodavci redovno uplaćivali doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje,. Ovu proveru danas više ne morate raditi čekajući u redovima pred šalterima – Fond PIO je omogućio elektronsku proveru putem svojih internet servisa.

Da biste pristupili ovim podacima (poput web servisa „e-Kalkulator“ i „Moj staž i penzija“), potreban vam je PIN kod. Radi sigurnosti i zaštite ličnih podataka, ovaj kod morate preuzeti lično, uz ličnu kartu, u najbližoj filijali Fonda PIO, a on se izdaje besplatno i trajno se koristi,. U izveštaju ćete moći tačno da vidite da li vam je upisan staž i visina uplaćenih doprinosa. Ako uočite da vam doprinosi za određeni period nisu uplaćeni, moraćete da se obratite poslodavcu kod koga ste radili kako bi te podatke dostavio Fondu.

Korak 2: Gde i kako se podnosi zahtev?

Postupak za ostvarivanje prava na starosnu penziju pokreće se tek nakon prestanka osiguranja (odnosno prestanka radnog odnosa), podnošenjem zahteva. Zahtev se podnosi filijali PIO nadležnoj prema vašem mestu prebivališta.

Danas imate mogućnost da izaberete način podnošenja koji vam najviše odgovara. Zahtev možete dostaviti:

Lično na šalteru

Poštom

Elektronski, putem web portala e-Šalter na sajtu Fonda PIO, gde možete priložiti skenirana dokumenta bez odlaska u filijalu

Korak 3: Neophodna dokumentacija - Šta prikupljate vi, a šta Fond?

Prema Zakonu o opštem upravnom postupku, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje može po službenoj dužnosti da pribavlja podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim u slučaju da vi izričito izjavite da ćete te podatke pribaviti sami. Ipak, postoji osnovna dokumentacija koju morate lično da priložite.

Uz popunjen zahtev za ostvarivanje prava na starosnu penziju obavezno prilažete:

Dokaz o identitetu (lična karta na uvid ili uverenje o prebivalištu).

Radnu knjižicu ili druge javne isprave o stažu (uverenja, potvrde) u originalu ili overenoj fotokopiji.

Dokaz o regulisanom vojnom roku (overena fotokopija vojne knjižice ili uverenje iz vojnog odseka).

Dokaz o prestanku zaposlenja (rešenje od vašeg poslodavca o prestanku radnog odnosa).

Posebni uslovi za preduzetnike i poljoprivrednike

U zavisnosti od toga da li ste osim zaposlenja u nekim periodima obavljali i samostalnu ili poljoprivrednu delatnost, biće vam potrebna i dodatna dokumenta.

Preduzetnici: Potrebno je priložiti uverenje nadležnog organa opštine ili rešenje Agencije za privredne registre (APR) o obavljanju samostalne delatnosti, kao i Uverenje Poreske uprave o plaćenim doprinosima za PIO.

Poljoprivrednici: Takođe moraju dostaviti Uverenje Poreske uprave o plaćenim doprinosima sa iskazanim osnovicama za period obavljanja poljoprivredne delatnosti.

Takođe, potrebno je da obezbedite i dokument iz banke – ovlašćenje ili potvrdu banke u kojoj je otvoren vaš tekući račun, jer se isplata penzija vrši isključivo na račun korisnika,.

Savet za kraj: Kompletan spisak potrebnih dokumenata uvek je naveden na samom obrascu zahteva za starosnu penziju. Ne čekajte zadnji čas – iskoristite digitalne servise, preuzmite svoj PIN kod mesecima unapred i uverite se da je vaš radni staž čist. Tako ćete osigurati da vaše prvo penzionersko jutro počne bez stresa po šalterima.

Autor: A.A.