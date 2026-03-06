Dermatološkinja dr Ivana Timotijević na Pink Radiju: Kada kontrolisati mladeže, kako lečiti akne i koje su zablude o estetskim procedurama

U emisiji Pink Radija, koju vodi Dara Matić uz tehničku podršku Seada Sekia Jonuzovića, gostovala je dr Ivana Timotijević, specijalista dermatologije. Tokom razgovora govorilo se o najčešćim oboljenjima kože, važnosti redovnih pregleda mladeža, problemima sa aknama kod tinejdžera, ali i o estetskim procedurama koje bi, kako je naglasila, uvek trebalo raditi pod nadzorom stručnjaka.

Dr Timotijević je istakla da je koža najveći organ ljudskog tela i da često šalje jasne signale kada nešto nije u redu. Uprkos tome, mnogi pacijenti se lekaru javljaju tek kada problem postane ozbiljniji.

Poseban akcenat u razgovoru stavljen je na kontrolu mladeža. Prema njenim rečima, preporučuje se da odrasle osobe makar jednom godišnje obave dermatološki pregled, dok osobe koje imaju veliki broj mladeža ili porodičnu istoriju melanoma treba da dolaze i češće.

Svaka promena u boji, veličini ili obliku mladeža može biti znak da je potrebna dodatna provera. Zato je važno da ljudi obrate pažnju na svoju kožu i ne preskaču preventivne preglede.

U emisiji je bilo reči i o estetskim procedurama, koje su poslednjih godina sve popularnije. Dr Timotijević upozorila je da takve tretmane treba raditi isključivo u medicinskim ustanovama i uz nadzor lekara.

Estetska medicina nije samo pitanje lepote, već i zdravlja. Kada se procedure rade nestručno ili u neadekvatnim uslovima, mogu nastati komplikacije koje kasnije zahtevaju ozbiljno lečenje.

Tokom razgovora razbijene su i neke od čestih zabluda o estetskoj medicini. Jedna od njih je verovanje da su svi estetski tretmani jednostavni i bez rizika. Svaka procedura mora biti prilagođena pacijentu i njegovom zdravstvenom stanju.

Tema emisije bile su i akne kod tinejdžera, koje predstavljaju jedan od najčešćih dermatoloških problema u adolescenciji. Akne nisu samo estetski problem, već stanje koje može značajno uticati na samopouzdanje mladih ljudi.

Važno je da roditelji i tinejdžeri znaju da akne mogu uspešno da se kontrolišu uz odgovarajuću terapiju i pravilnu negu kože. Samostalno eksperimentisanje sa preparatima često može pogoršati stanje.

Gostovanje dr Ivane Timotijević na Radiju Pink bilo je prilika da se slušaoci podsete koliko je briga o zdravlju kože važna, ali i da dobiju stručne savete o prevenciji, pravilnoj nezi i bezbednim estetskim tretmanima.