AKTUELNO

Društvo

EKSPO 2027: izabran najbolji ponuđač za usluge fizičko-tehničkog obezbeđenja na ekspo lokacijama

Izvor: Alo, Foto: printscreen ||

Na tenderu za nabavku usluga fizičko-tehničkog obezbeđenja na svim Expo lokacijama doneta je odluka o zaključenju okvirnog sporazuma sa konzorcijumom od šest kompanija koje predvodi T&M Group Solutions. Vrednost okvirnog sporazuma iznosi 5.499.998.900 dinara bez PDV-a (oko 46,6 miliona evra), a sporazum se zaključuje na period od dve godine.

Izabrane kompanije u navedenom periodu pružaće usluge fizičko-tehničkog obezbeđenja objekata i lokacija povezanih sa projektom Expo 2027. To podrazumeva kontrolu pristupa, zaštitu objekata, imovine i zaposlenih, patrolne aktivnosti i nadzor prostora, kao i nadzor sistema tehničke zaštite i video-nadzora.

Usluge takođe uključuju protivpožarno obezbeđenje, reagovanje u vanrednim situacijama, transport novca i vrednosti, koordinaciju i nadzor sistema tehničke zaštite, povremeni nadzor dronom, kao i obuku i mobilizaciju osoblja angažovanog na poslovima obezbeđenja tokom realizacije Expo izložbe.

Autor: D.Bošković

#EXPO 2027

#Expo

#lokacije

#obezbeđenje

POVEZANE VESTI

Društvo

Više od 60 miliona dinara za usluge socijalne zaštite Srbima na Kosovu i Metohiji! Đurđević Stamenkovski:

Društvo

ODLIČNA VEST ZA SRBIJU! Jedna od najstarijih država sveta stiže na Ekspo 2027 Beograd

Politika

Ekspo poslovna aplikacija za povezivanje srpske privrede sa svetom

Politika

EKSPO IDE ČAK DO DOBANOVACA! Stambeni kompleks gradiće se u blizini zabrana sa lovištem i srušenom državnom vilom

Politika

Republika Malavi zvanično potvrdila učešće na Ekspo 2027

Društvo

LEPE VESTI! Burkina Faso potvrdila učešće na Ekspo 2027 Beograd