EKSPO 2027: izabran najbolji ponuđač za usluge fizičko-tehničkog obezbeđenja na ekspo lokacijama

Na tenderu za nabavku usluga fizičko-tehničkog obezbeđenja na svim Expo lokacijama doneta je odluka o zaključenju okvirnog sporazuma sa konzorcijumom od šest kompanija koje predvodi T&M Group Solutions. Vrednost okvirnog sporazuma iznosi 5.499.998.900 dinara bez PDV-a (oko 46,6 miliona evra), a sporazum se zaključuje na period od dve godine.

Izabrane kompanije u navedenom periodu pružaće usluge fizičko-tehničkog obezbeđenja objekata i lokacija povezanih sa projektom Expo 2027. To podrazumeva kontrolu pristupa, zaštitu objekata, imovine i zaposlenih, patrolne aktivnosti i nadzor prostora, kao i nadzor sistema tehničke zaštite i video-nadzora.

Usluge takođe uključuju protivpožarno obezbeđenje, reagovanje u vanrednim situacijama, transport novca i vrednosti, koordinaciju i nadzor sistema tehničke zaštite, povremeni nadzor dronom, kao i obuku i mobilizaciju osoblja angažovanog na poslovima obezbeđenja tokom realizacije Expo izložbe.

