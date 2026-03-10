Stanovi od 2.700 evra po kvadratu + PDV: 20. marta prodajni dan u kompleksu Victory Gardens

Povodom početka druge faze prodaje zgrade Jasmin biće organizovan prodajni dan, uz posebne uslove kupovine i mogućnost kupovine putem stambenog kredita u bilo kojoj fazi izgradnje.

Druga faza prodaje stanova u zgradi Jasmin, u okviru stambenog kompleksa Victory Gardens na Čukarici, donosi novu priliku za kupce koji traže stan u savremenom stambenom okruženju, kao i za one koji su propustili priliku u prvoj fazi.

Stanovi u ovoj fazi prodaje dostupni su već od 2.700 €/m² + PDV, uz mogućnost kupovine putem stambenog kredita u bilo kojoj fazi izgradnje.

Povodom početka nove faze prodaje, 20. marta biće organizovan prodajni dan, kada će zainteresovani kupci moći da se upoznaju sa projektom, dostupnim stanovima i uslovima kupovine.

Savremena arhitektura i funkcionalni rasporedi

Zgrada Jasmin projektovana je u skladu sa savremenim urbanim standardima — čiste linije, velike staklene površine i funkcionalni rasporedi stanova omogućavaju obilje prirodnog svetla i visok nivo komfora u svakodnevnom životu.

Victory Gardens planiran je kao stambeni kompleks u kojem su arhitektura, infrastruktura i otvoreni prostor povezani u jedinstveno okruženje za život.

U okviru kompleksa planirani su i sadržaji namenjeni svakodnevnim potrebama stanara:

— integrisani dečiji vrtić

— retail sadržaji za svakodnevne potrebe

— teren za pickleball

— uređene zelene površine za boravak na otvorenom

Standard stanovanja dodatno dopunjuju smart home sistem i centralni sistem za prečišćavanje vode, koji omogućava da čista voda bude dostupna u svakom domu.

Zelenilo kao deo prostora za život

Posebna pažnja u planiranju kompleksa posvećena je pejzažnoj arhitekturi. Drveće za Victory Gardens birano je u rasadniku Van den Berk Nurseries u Holandiji, sa tradicijom dužom od 75 godina.

Zelenilo u okviru kompleksa zamišljeno je kao deo svakodnevnog ambijenta — prostor za odmor, šetnju i boravak na otvorenom.

Lokacija

Kompleks se nalazi na Čukarici, u blizini Ade Ciganlije, Košutnjaka i Požeške ulice, što omogućava dobru povezanost sa ostalim delovima grada, uz blizinu prirode i rekreativnih zona.

Prodajni dan – 20. mart

Prodajni dan biće održan u prodajnom salonu KADENA Sotheby’s International Realty, gde će zainteresovani kupci imati priliku da se informišu o dostupnim stanovima i uslovima kupovine.

Prodajni salon

KADENA Sotheby’s International Realty

Hercegovačka 16, Beograd

011 71 88 88

Autor: S.M.