VELIKO UREĐENJE VODOTOKOVA NA ČUKARICI: Počeli radovi na potoku Vitkovica u naselju Umka

Cilj radova je povećanje propusne moći vodotoka i sprečavanje eventualnog plavljenja usled bujičnih poplava.

Ekipe JVP „Beogradvode“ izvode radove na otvaranju proticajnog profila potoka Vitkovica u naselju Umka, u dužini od oko 900 metara, u okviru redovnog programa održavanja kanala. Cilj radova je povećanje propusne moći vodotoka i sprečavanje eventualnog plavljenja usled bujičnih poplava.

Radovi obuhvataju seču drvne mase, uklanjanje nanosa i vegetacije iz korita potoka, kao i uređenje priobalnog dela vodotoka mehanizacijom. Pored toga, biće izgrađen i putni prelaz sa putnim zastorom od recikliranog asfalta, što će omogućiti lakši pristup i održavanje ovog dela vodotoka.

Radove su obišli predsednik Gradske opštine Čukarica Nikola Aritonović i direktor JVP „Beogradvode“ Mihajlo Janjić.

Predsednik Gradske opštine Čukarica Nikola Aritonović istakao je značaj saradnje lokalne samouprave i nadležnog preduzeća u uređenju vodotokova.

„Zahvaljujući dobroj saradnji Gradske opštine Čukarica i JVP “Beogradvode”, očišćeni su brojni kanali, čime je znatno povećan prihvat atmosferskih i slivnih voda i smanjena opasnost od plavljenja saobraćajnica i domaćinstava. U koordinaciji sa JVP “Beogradvode” tokom prošle godine uređeno je i regulisano više od 90 kilometara vodotokova, među kojima su Železnička reka, potok Mostirine, retenzija Umka, brana sa akumulacijom Žarkovo, Paripovac, Stepašnica, Doljanski potok i mnogi drugi“, naveo je Aritonović.Direktor JVP „Beogradvode“ Mihajlo Janjić objasnio je da će se na ovoj deonici urediti tok vode i sprečiti njeno izlivanje.



„Ucevićemo kanal u cevi prečnika Ø400 mm. Do sada se na ovom mestu gde se kanal završavao voda razlivala, a sada ćemo je usmeriti u prirodni tok. Za drugu deonicu su potrebne saglasnosti vlasnika parcela, nakon čega je u planu da se potok uredi tako da ima svoje korito, da se usmeri u propust ispod magistralnog puta Beograd–Obrenovac, a zatim i u potok Sibovik koji se uliva u reku Savu“, rekao je Janjić.

Autor: Iva Besarabić