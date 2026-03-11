AKTUELNO

Naredni dani opasni po zdravlje: Ovo je razlog

Izvor: Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Promene u vremenskim uslovima često utiču na zdravstveno stanje, pa se i ovih dana očekuje da deo populacije oseti određene tegobe, navode iz RHMZ-a. Posebno su na udaru hronični bolesnici.

Mnoge osobe se ovih dana žale na isprekidan san, buđenje usred noći, malaksalost. Ono što je najvažnije - temperatura izostaje, pa takvo stanje ne može da se povezuje sa gripom.

Ako je suditi po biometeorološkoj prognozi RHMZ, "krivac" bi moglo upravo biti vreme.

Iako biometeorološke prilike u narednom periodu mogle bi da donesu relativno povoljne uslove za većinu ljudi, stručnjaci upozoravaju da hronični bolesnici treba da budu oprezni.

- Očekivana biometeorološka situacija za danas, 11. mart, može imati relativno povolјan uticaj na većinu hroničnih bolesnika. Osobe sa srčanim problemima mogu osetiti izvesne tegobe. Promenlјivo raspoloženje i poremećaj sna su moguće meteoropatske reakcije - navodi se na sajtu RHMZ-a.

Prema procenama biometeorologa, većina hroničnih bolesnika mogla bi da oseti stabilnije stanje organizma, jer će vremenske prilike u velikoj meri biti povoljne. Savet je da prate reakcije svog organizma i da usled većih tegoba posete lekara.

- Sutra, 12. marta, povolјan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično obolelih i dalјe traje. Blagi oprez se savetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolјe i poremećaja sna. Preporučuje se boravak na otvorenom uz umerenu fizičku aktivnost - apeluju uz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije.

Autor: D.Bošković

