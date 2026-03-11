'IMA LI NEKA ĆERKICA ZA TATICU?Na Fejsbuku se pojavila jeziva pedofilska grupa sa više od 5.000 članova - Najviše ih je iz Srbije

Na društvenoj mreži Fejsbuk osvanula je jeziva grupa koja broji preko 5.000 članova i služi za povezivanje starijih muškaraca ne samo iz Srbije, već i šire, sa mladim devojkama, pa čak i devojčicama, što je zgrozilo i izazvalo bes javnosti širom Srbije.

Setimo se samo kada je 2021. godine javnost bila uzburkana kada je otkrivena grupa na Telegram kanalu koja je u jednom trenutku brojala oko 36.000 muškaraca sa Balkana, u kojoj su oni međusobno delili nage fotografije i snimke, pa čak i adrese žena sa ovih prostora.

Ovoga puta, Fejsbuk grupi pod nazivom "Ćerke i tate - dopisivanje" izazvala je zabrinutost i zgrožavanje zbog uznemirujućih objava koje aludiraju na zabranjene se*sualne devijacije, a u koje spada i pedofilija.

Ozloglašena grupa postoji od 20. avgusta 2025. godine, a od tada i u njoj se, kako mediji prenose, sakodnevno objavljuju poruke starijih muškaraca ne samo iz Srbije i gradova poput Pančeva, Beograda, Kragujevca, Loznice, već i Budve, Rijeke, Osijeka, pa čak i iz Frankfurta.

Nakon što objave poruku za "dobro jutro" čekaju da stignu prvi odgovori i javi se neka od devojaka. I da stvar bude gora, osim običnog "Ćao, neka mi se javi neka slobodna devojka", mogu se videti poruke sadržine: "Neka ćerkica za taticu" ili "Ima li koja ćerkica za mene?"

Takođe, osim starijih muškaraca, u ovoj jezivoj Fejsbuk grupi, oglašavaju se i mlađe devojke, uglavnom sa provokativnim fotografijama. A onda dalje sledi povezivanje preko aplikacije "Mesindžer", a neretko se javno ostavljaju i brojevi telefona.

Ljudi besni, traže reakciju nadležnih

Korisnici društvenih mreža oštro su reagovali nakon što su objave iz grupe počele da se dele na platformama poput X-a, Instagrama i TikToka upravo zbog sadržaja koji se tamo pojavljuje i duboko je uznemirujući, a čak su zahtevali i hitnu reakciju nadležnih organa.

Na internetu su se pojavile i različite teorije o prirodi ove grupe. Jedni tvrde da bi moglo da se radi o svojevrsnoj "zamci" ili pokušaju razotkrivanja potencijalnih predatora na mrežama, dok drugi smatraju da je reč o krajnje uznemirujućoj zajednici u kojoj pojedinci otvoreno objavljuju sadržaj koji prelazi granice društveno prihvatljivog ponašanja, pišu beogradski mediji.

Trenutno ova grupa broji 5.205 članova i za sada nema zvaničnih informacija o tome ko stoji iza grupe niti kakva je njena stvarna namena.

Korisnici društvene mreže ne shvataju ozbiljno

Kako je ranije upozoravao zamenik načelnika Odeljenja za visokotehnološki kriminal MUP-a Srbije Dragan Jovanović, velika je greška što korisnici društvenih mreža te platforme ne shvataju ozbiljno, te olako kače fotografije svojih kuća, kola, radnih mesta, dece, pa čak i lična dokumenta, označavaju lokacije i prihvataju za prijatelje ljude koje ne poznaju.

- Ovakvim postupkom, otvaramo vrata pedofilima, a postoji posebna grupa koja za sakupljanje slika koristi isključivo Fejsbuk. Ti predatori su toliko uporni i tako detaljno sakupljaju podatke, da to ne možete ni da zamislite - rekao je tada Jovanović.

Zato, upozorava on, društvenim mrežama potrebno je pristupati s jednakom opreznošću sa kojom pristupate stvarima u "realnom" svetu.

Autor: S.M.