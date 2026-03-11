AKTUELNO

Pljuskovi u četvrtak u petak očekuju OVE DELOVE Srbije: Ponegde će i zagrmeti

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug/Sava Radovanović ||

Pravi prolećni dan u Srbiji. Prolećno vreme nastaviće se i u narednom periodu.

Maksimalna temperatura biće i do 22°C, u Beogradu do 20 stepeni.

Pod uticajem anticklona očekuje se sunčano, ponegde povremeno uz umerenu oblačnost.

Jedino se u četvrtak i petak očekuje pojava padavina.

U četvrtak posle podne i uveče na zapadu, jugozapadu i severozapadu Srbije očekuje se jači razvoj oblačnosti i pojava kiše ili kratkotrajnih i lokalnih pljuskova. Ponegde će čak i zagrmeti.

Padavine se očekuju uglavnom u Podrinju, u Zlatiborskom okrugu, a naročito na zapadu Srema, Bačke i Mačve.

U petak se pojava lokalnih pljuskova očekuje uglavnom na zapadu i jugozapadu Srbije i to uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

U petak i za vikend ponovo će u košavskom području duvati jak jugoistočni vetar, na jugu Banata sa olujnim udarima.

Jači preokret vremena i manje zahlađenje sa kišom, pljuskovima i pojačanim severozapadnim vetrom očekuje se početkom sledeće sedmice, dok se na višim planinama očekuje i sneg.

Nakon toga bi usledila stabilizacija vremena.

Autor: S.M.

