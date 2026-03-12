'Ne možeš, čoveče, gori kandilo, a ti...' Iguman Georgije o teškom grehu za slavskom trpezom

Iguman Georgije Stanković poručio je da ne ide na slave na kojima se puši i da je cigareta ozbiljan greh.

Iguman Georgije Stanković, namesnik manastira Presvete Trojice u Ozerkovićima kod Sokoca, otvoreno je progovorio o problemu sa kojim se, kako kaže, često susreće – pušenju tokom krsnih slava.

U video-snimku koji se brzo proširio društvenim mrežama i prikupio više od 70.000 lajkova na TikToku, iguman je izneo jasan stav o ovoj temi.

Pozvao se na reči prepodobnog Justina Ćelijskog, koji je govorio:

„Ko puši, đavolu kadi.“

„Cigareta je užasan greh“

Prema rečima igumana Georgija, cigareta nije samo loša navika, već nešto što smatra ozbiljnim grehom.

Otvoreno je rekao da ne ide na slave na kojima se puši, jer takva okupljanja, kako ističe, ne smatra pravom slavom.

„Ne možeš ti, čoveče, gori kandilo, dim od tamjana ispunjava prostor i miomiriše, a ti tu pališ cigaru.“

Dodao je da ga ne brine ako se neko zbog toga naljuti.

„Ne zanima me ako se neko naljuti zbog mog stava. Imam i ja pravo da se naljutim kada me neko truje duvanskim dimom.“

Slava kao duhovni, a ne društveni događaj

ruke žene sa crvenim lakom na noktima drže čašu vina i zapaljenu cigaretu

Tema pušenja na slavama često izaziva rasprave jer se tiče običaja, gostoprimstva i odnosa između domaćina i gostiju.

U mnogim porodicama slavska okupljanja uključuju i pušače i nepušače, pa se često postavlja pitanje da li je u redu zamoliti goste da ne puše u zatvorenom prostoru – posebno ako domaćini ne puše ili ako u kući ima dece.

Osim toga, dim cigareta ostaje u prostoriji, pa domaćini posle moraju dugo da provetravaju prostor, što dodatno otežava organizaciju.

Ipak, pojedini sveštenici naglašavaju da je suština slave pre svega duhovna, a ne društvena.

U prostoru gde se slavi, ističu oni, ne bi trebalo paliti cigarete.

„Jedini dim treba da bude tamjan“

tamjan gori u kadionici

U pravoslavnoj tradiciji dim tamjana ima posebno značenje – simbolizuje molitvu i prisustvo svetinje.

Zbog toga se mešanje mirisa tamjana i duvanskog dima smatra nepoštovanjem svetog prostora.

Iguman Georgije podsetio je i na još jedan važan aspekt.

Mnogi vernici tokom posta pokušavaju da se odreknu loših navika, ali, kako kaže, to često ne uspeju kada je reč o cigaretama.

Posebno je naglasio da pušenje neposredno pre pričešća nije dozvoljeno.

„To je trenutak kada se telo i duh pripremaju za susret sa svetim i tada bi svaku naviku koja to narušava trebalo ostaviti po strani.“

Autor: D.Bošković