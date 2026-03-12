SP Resort nosilac turizma u knjaževačkom kraju! Karadžić: Skoro 60 odsto svih noćenja

Turizam na Staroj planini beleži dobre rezultate, a značajan doprinos ukupnom prometu daje SP Resort. Prema podacima za 2025. godinu, u celoj knjaževačkoj regiji ostvareno je 83.350 noćenja, dok je sam SP Resort zabeležio gotovo 48 hiljada.

Na ove rezultate ukazao je v.d. direktor JP „Stara planina“ Goran Karadžić u objavi na društvenim mrežama.

„Krov Srbije – SP Resort je imao dobru celu 2025. godinu. U celoj knjaževačkoj regiji bilo je 83.350 noćenja, a SP Resort je sam imao 47.935 noćenja, što je veliki procenat – skoro 60 odsto u učešću i napredovanju turizma u knjaževačkoj, ali i istočnoj regiji naše Srbije“, naveo je Karadžić.

Ovi podaci, kako se ocenjuje, potvrđuju da turistički kompleks na Staroj planini ima ključnu ulogu u razvoju turizma u ovom delu zemlje. Veliki udeo u ukupnom broju noćenja pokazuje da je SP Resort jedan od glavnih pokretača turističkog prometa u knjaževačkom kraju i šire u istočnoj Srbiji.