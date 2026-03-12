Ovo je detaljan kalendar male mature: Jedan datum je posebno važan za osmake

Učenike osmog razreda u narednim mesecima očekuje niz važnih datuma vezanih za polaganje male mature i upis u srednje škole.

Detaljan kalendar aktivnosti koji obuhvata probne testove, završni ispit, objavljivanje rezultata i popunjavanje liste želja, objavljen je na portalu "Moja srednja škola".

Proba male mature

Prva provera znanja za male maturante biće probni završni ispit, koji se organizuje krajem marta.

Osmaci će najpre 27. marta od 12 do 14 časova rešavati test iz matematike. Dan kasnije, 28. marta od 9 do 11 časova, polažu probni test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, dok je istog dana od 11.30 do 13.30 planiran i probni test iz trećeg izbornog predmeta.

Predmet po izboru

Učenici će početkom aprila imati mogućnost da izvrše izmene u vezi sa izborom trećeg testa. Zahtevi za promenu podataka podnose se 1. i 2. aprila od 8 do 15 časova, neposredno u školama.

Učenici će moći da biraju jedan od pet predmeta po izboru: biologiju, geografiju, fiziku, hemiju, istoriju.

U istom periodu počinje i prijavljivanje za prijemne ispite za specijalizovana odeljenja. Elektronska prijava biće dostupna od 1. do 8. aprila do 16 časova na portalu "Moja srednja škola", dok će učenici koji to žele moći da se prijave i neposredno u školama 7. i 8. aprila od 9 do 16 časova.

Završni ispit

Glavni deo male mature, završni ispit, zakazan je za sredinu juna:

- Završni ispit iz srpskog, odnosno maternjeg jezika polaže se 15. juna od 9 do 11 časova

- Završni ispit iz matematike biti održan 16. juna u istom terminu.

- Završni ispit iz test iz predmeta koji su učenici izabrali zakazan je za 17. jun od 9 do 11 časova.

Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, kada će učenici imati mogućnost da podnesu prigovore na rezultate.

Konačni rezultati biće objavljeni 22. juna.

Lista želja

Nakon toga sledi najvažniji korak za upis u srednje škole - popunjavanje liste želja, koje je planirano 23. i 24. juna, dok će konačna lista želja biti objavljena 26. juna.

Upis u srednje škole

Raspodela učenika po srednjim školama biće objavljena 29. juna, kada počinje i elektronsko podnošenje prijava za upis u prvom upisnom krugu, koje traje do 2. jula.

Istog dana biće objavljena i preostala slobodna mesta za drugi upisni krug, a učenici će moći da popune i predaju listu želja za drugi krug. Konačni raspored učenika u drugom upisnom krugu biće objavljen 30. juna.

Popunjavanje liste želja 23. i 24. juna

Prijava za upis u drugom upisnom krugu elektronskim putem obavljaće se 1. i 2. jula, dok će učenici koji to žele moći da podnesu prijavu i neposredno u školama od 1. do 7. jula, osim za muzičke i baletske škole.

Na kraju procesa, 1. jula biće objavljena i preostala slobodna mesta nakon drugog upisnog kruga, čime će se završiti glavni deo upisa osmakа u srednje škole.

