'Knjaževac za svaku pohvalu, za čistu desetku' Kešelj: Cilj je da deca budu u salama, na terenima, u sportu

Knjaževac za svaku pohvalu, za čistu desetku! Vredni, srdačni, organizovani, ljudi sa vizijom i pogledom ka budućnosti dočekaće vas u svakom segmentu društva, izjavio je nekadašnji košarkaš i član Srpske napredne stranke Marko Kešelj.

- Na sastanaku u Sportskom savezu Knjaževca vodili smo izuzetno konstruktivan i otvoren razgovor na sve teme vezano za život sporta u ovoj Opštini na istoku naše prelepe zemlje. Dogovorili smo da se u sportskoj Sali Osnovne škole „Dimitrije Todorović Kaplar“, koja je žila kucavica za sve loptaške sportove zameni podloga i postavi novi parket što je u velikoj meri značiti za dalji rad i funkcionisanje klubova - napisao je Kešelj na Instagramu i dodao:

Knjaževac bogat infrastrukturom, od fudbalskih terena, do terena za košarku, odbojku, tenis, staze za trčanje, ali i fantastične školske sale što sam se i uverio tokom posete Osnovnoj školi „Dubrava“.

Kako je naveo, tokom posete uručene su donacije sportske opreme za više sportova.

- Cilj je da deca budu u salama, na terenima, u sportu, a čelni ljudi Knjaževca na čelu sa Mr Milanom Đokićem istakli su da će nastaviti sa ulaganjima u sport i nastaviti sa radom na tome da što više dece imamo u sportu i na sportskim terenima - zaključio je Kešelj.

Autor: Pink.rs