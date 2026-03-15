Negde se čeka i do 2 SATA: Trenutno ogromna gužva na jednom graničnom prelazu u Srbiji, savetuje se OPREZ

Na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj, jutros je zabeleženo najduže zadržavanje za teretna vozila, koja na prelazak granice čekaju oko 120 minuta, saopštila je Uprava granične policije. Na ostalim prelazima trenutno nema dužih čekanja ni za putnička ni za teretna vozila.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji takođe nema zadržavanja, pa se saobraćaj na većini putnih pravaca odvija bez većih problema.

Vozačima se ipak savetuje dodatna opreznost zbog brojnih radova na putevima širom zemlje.

- Potpuna obustava saobraćaja na snazi je u opštini Arilje, u mestu Stupčevići, gde se asfaltira kolovoz na deonici između škole u Latvici i firme Mitex. Radovi su počeli danas u 8 časova i trajaće do 16. marta u 6 časova. Tokom ovog perioda vozila će biti preusmerena na alternativni pravac Arilje – Guča – Kotraža – Ivanjica – Prilike - potvrdjeno je za RINU u Putevima Srbije.

Radovi se izvode i na auto-putevima. Na deonici E-70 između petlji Dobanovci i Beograd, u smeru ka glavnom gradu, 16. marta od 9 do 15 časova biće zauzeta preticajna traka zbog redovnog održavanja.

Na auto-putu E-75 kod naplatne stanice Žednik (Čantavir) izvode se radovi na proširenju, ali u prvoj fazi bez uticaja na saobraćaj.

Dodatni radovi planirani su i na beogradskoj obilaznici, na petlji Orlovača, gde će 16. marta od 8 do 17 časova biti zatvoreno isključenje ka Ibarskoj magistrali iz smera Šida. Vozila će se preusmeravati na petlju Ostružnica, dok će uključenje iz pravca Čačka i Čukarice funkcionisati normalno. U smeru Niš–Šid saobraćaj će se odvijati bez izmena.

Nadležni apeluju na vozače da planiraju putovanje unapred, poštuju privremenu signalizaciju i koriste alternativne pravce gde je to potrebno.

Autor: Marija Radić