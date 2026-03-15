KAKO JE 'SAUNA DIPLOMATIJA' POSTALA 'TAJNO ORUŽJE ZA PRGOVORE'? Moćnici u Vašingtonu jedva čekaju pozivnicu

Sauna diplomatija je neformalni oblik diplomatskih susreta u kojem se politički razgovori i upoznavanje između diplomata, političara i drugih uticajnih ljudi odvijaju u sauni. Ova praksa potiče iz Finske, gde je sauna važan deo svakodnevne kulture i društvenog života.

U finskoj tradiciji sauna nije samo mesto za opuštanje, već i prostor za poverljive razgovore i jačanje međuljudskih odnosa. Zbog toga su finski političari počeli da koriste saunu kao mesto za neformalne sastanke sa stranim liderima i diplomatama. Ideja je da u opuštenoj atmosferi, bez formalne odeće i protokola, ljudi lakše razgovaraju, otvoreno i iskrenije.

Posebno je poznata tokom perioda Hladnog rata, kada je predsednik Urho Kekonen često koristio saunu za neformalne političke razgovore sa stranim državnicima. Takvi susreti su pomagali u izgradnji poverenja i održavanju stabilnih odnosa između Finske i drugih zemalja.



Danas se sauna diplomatija i dalje koristi kao oblik tzv. meke moći (soft power). Finske ambasade, posebno u Vašingtonu, organizuju događaje gde političari, novinari i diplomate učestvuju u sauni i neformalnim razgovorima. Na taj način Finska promoviše svoju kulturu, ali i jača političke i diplomatske veze.

Sauna diplomatija pokazuje kako kulturna tradicija može postati alat u međunarodnim odnosima, jer neformalna atmosfera često omogućava otvoreniji i iskreniji dijalog između ljudi.

"Kada ste polugoli ili ponekad čak potpuno goli, to omogućava dublju diskusiju", rekao je Miko Hautala, ambasador Finske u Sjedinjenim Državama za NYTimes. "Razgovara se na način koji se ne dešava kada sedite za stolom sa kravatom ili na nekom formalnom događaju", rekao je on.

Diplomatija se odvija na različite načine: kroz formalne sastanke u Ovalnom kabinetu i državne večere u velikoj Istočnoj sali Bele kuće; kroz neformalne prijeme u ambasadama; i kroz sastanke jedan na jedan uz martini u lobijima hotela sa pet zvezdica. Međutim, postoji način na koji finska vlada voli da vodi poslove gde se umrežavanje i sastanci odvijaju u sauni i, uglavnom, bez odeće.

"Imamo zlatno pravilo da sve što se desi u sauni ostaje u sauni", rekao je ambasador Hautala. "Trudimo se da obezbedimo potpuno poverenje."

U Finskoj je sauna deo svakodnevnog života, objasnio je ambasador. "Imamo 5,5 miliona ljudi i tri miliona sauna", rekao je. "Čak i mali stan ima saunu."

Finci je koriste više puta nedeljno, uveče ili ujutru pre početka dana, u ritualu koji uključuje tuširanje, sedenje na ekstremnoj vrućini i hlađenje u hladnoj vodi. Ta praksa, koja se tradicionalno obavlja bez kupaćeg kostima, ponavlja se više puta pre nego što se učesnici saune okupe na zdravom obroku. To je društveno iskustvo.

Pre šesnaest godina finska ambasada u Vašingtonu odlučila je da pozove uticajne ljude: političare, diplomate, novinare, državne službenike i akademike da zajedno dožive iskustvo saune kao način umrežavanja.

"Diplomatic Sauna Society", kako se ta okupljanja danas zovu, postala su veoma tražena pozivnica u Vašingtonu, zahvaljujući rastućem uticaju Finske u međunarodnim odnosima i želji zauzetih profesionalaca da žive zdravije. "Mnogo ljudi pokušava da dobije pozivnicu i ona je veoma tražena", rekao je Robi Grejmer (33), koji piše o diplomatiji i nacionalnoj bezbednosti za magazin Foreign Policy. Nakon što je napisao tekst o svom iskustvu, "dobio sam lavinu poruka od ljudi iz Stejt departmenta, Pentagona, kongresnih saradnika i drugih novinara koji su me pitali kako sam upao i ‘možeš li da kažeš neku dobru reč za mene?’"

Inače slični koncepti postoje i u finskim ambasadama širom sveta, uključujući Berlin i London.

"Dobijam upite od kongresmena i kongresmenki da dođu u saunu", rekao je ambasador Hautala. Ambasada procenjuje da dobija nekoliko takvih zahteva nedeljno.

"Diplomatsko Sauna društvo"

U Vašingtonu postoje dve vrste događaja "Diplomatic Sauna Society". U prvom, finska delegacija okuplja grupu od 15 do 20 ljudi u ambasadi otprilike jednom mesečno. Veče počinje u mračnom podrumskom baru, osvetljenom neonskim natpisom "Sauna". Učesnici se razdvajaju po polu, a svaka grupa se vodi u prostoriju za presvlačenje opremljenu Marimeko bademantilima i Lumene kozmetikom.

Učesnici se svlače: biti go je poželjno, ali su kupaći kostimi dozvoljeni , a zatim prolaze kroz ritual saune: tuširanje, toplota, hladnoća, pa sve iznova. Nakon nekoliko krugova, svi se oblače i vraćaju u bar. Služe se pića i tradicionalni finski zalogaji, uključujući lososa na ražanom hlebu sa sosom od kopra i ćufte.

Ambasador takođe organizuje nedeljne sesije "sauna diplomatije" u svojoj privatnoj rezidenciji. Njegova sauna je manja (može da primi oko 10 ljudi) i nalazi se napolju, sa bazenom za rashlađivanje. Svi učesnici dobijaju diplomu na kojoj piše: "Članstvo u Društvu dodeljuje se samo pojedincima koji su pokazali izuzetni sisu (finski izraz za istrajnost i snagu karaktera) razgovarajući lako i elokventno na temperaturi od 82 stepena Celzijusa u diplomatskoj sauni ambasade."

"Objavila sam fotografiju svoje diplome na Tviteru. Bila je to čast", rekla je Mari Rojs, koja je bila pomoćnica državnog sekretara u administraciji Donalda Trampa.

Novinar Grejmer rekao je da su okupljanja u sauni osvežavajuća promena u odnosu na druge događaje u glavnom gradu.

"Ambasade u Vašingtonu uvek imaju razne događaje, ali često su veoma formalni i prilično dosadni. Sauna je drugačija. Mnogo je toplija. Mnogo je gostoljubivija", rekao je.

Ben Kantrel, šef kabineta senatora Markvejna Malina, republikanca iz Oklahome, rekao je da ceni mogućnost umrežavanja dok radi nešto zdravo. "Nisam neko ko izbegava teške sastanke na teniskom terenu ili golfu, a ovo mi je delovalo slično tome", rekao je. Nije mu smetalo ni to što je petkom uveče proveo čak šest sati tamo.

Valter Landgraf III, viši saradnik programa za Evroaziju u Institutu za istraživanje spoljne politike u Filadelfiji, rekao je da bi rado prihvatio poziv za saunu. "Mislim da atmosfera, ritual saune i deljenje tog iskustva sa drugom osobom podstiču otvorenost i zaista pomažu ljudima da spuste gard", rekao je Landgraf. "Takođe je privatno. Iza zatvorenih vrata ljudi su skloniji da razgovaraju."



Zaista, ambasador Hautala kaže da je jedan od najvrednijih aspekata sastanaka u sauni to što traju mnogo duže od običnih poslovnih sastanaka.

"Neću pominjati imena, ali proveo sam pet ili šest sati sa urednikom jedne važne nacionalne medijske kompanije, a to se inače ne dešava."

Pomaže i to što trenutno postoji posebno interesovanje za Finsku nakon što se zemlja pridružila NATO-u posle ruske invazije na Ukrajinu.

"Ako želite da razumete kako funkcionišu centri moći Vladimira Putina, a ne možete da razgovarate sa Rusima, što često ne možete, sledeća stanica su Finci", rekao je Grejmer.

Maks Bergman, direktor programa za Evropu, Rusiju i Evroaziju u Centru za strateške i međunarodne studije, rekao je da je i u interesu Finske da gradi bliske odnose sa Sjedinjenim Državama.

"Ljudi koji prisustvuju sauni dobijaju nezaboravno iskustvo i pamtiće Fince koji su ih ugostili, pa će sledeći put kada Finci zatraže sastanak isti dobiti."

Istorijska pozadina

Tokom postojanja Sovjetskog Saveza, Finska je bila u veoma osetljivom geopolitičkom položaju jer je delila dugu granicu sa Sovjetskim Savezom. Nakon Drugog svetskog rata Finska je izgubila deo teritorije i bila primorana da vodi veoma opreznu spoljnu politiku kako bi zadržala svoju nezavisnost.

Tokom perioda Hladnog raza Finska nije bila članica vojnih saveza i nastojala je da ostane neutralna između Istoka i Zapada. Ova politika često se naziva "finlandizacija", jer je država pokušavala da održi dobre odnose sa Sovjetskim Savezom, ali istovremeno i sa zapadnim zemljama.

Veliku ulogu u tome imao je finski predsednik Urho Kekkonen (1956–1982). On je razvijao lične i neformalne odnose sa sovjetskim liderima kako bi smanjio političke tenzije i očuvao stabilnost zemlje. Upravo u tom kontekstu pojavila se i sauna diplomatija.

Takvi susreti su pomagali Finskoj da balansira između velikih sila i izbegne direktne političke sukobe sa Sovjetskim Savezom, čime je uspela da sačuva svoj politički sistem i nezavisnost.

Autor: D.Bošković