DRŽAVA I CRKVA UJEDINJENE PROTIV NASILJA: Šokantan podatak – Čak 37 odsto žrtava prvo traži pomoć od sveštenika! (FOTO)

Ministarka Tatjana Macura i patrijarh Porfirije održali su danas ključni sastanak na kojem je postignut dogovor o zajedničkom delovanju u suzbijanju nasilja u porodici i podršci najugroženijim grupama.

ŠTA JE OTKRIVENO NA SASTANKU?

Crkva kao prvi bedem odbrane: Istraživanja pokazuju da se ogroman broj žrtava nasilja (37%) prvo obraća verskim institucijama, a čak 82% njih je zadovoljno podrškom koju dobiju u crkvi.

Sveštenici na prvoj liniji: S obzirom na to da sveštena lica redovno posećuju domove, dogovoreno je da oni budu dodatno obučeni kako bi prepoznali nasilje i žrtve odmah usmerili ka policiji i centrima za socijalni rad.

STOP nasilju sa amvona: Tokom bogosluženja slatiće se jasne i nedvosmislene poruke da je bilo kakav vid agresije prema ženama i deci apsolutno nedopustiv i suprotan hrišćanskim vrednostima.

POMOĆ ZA SAMOHRANE MAJKE I SIROMAŠNE PORODICE

Pored borbe protiv nasilja, fokus saradnje biće i na ekonomskom osnaživanju jednoroditeljskih porodica i porodica sa više dece koje žive u teškim uslovima. Patrijarh i ministarka su poručili: "Društvo koje štiti najranjivije pokazuje svoju istinsku snagu."

Autor: D.S.