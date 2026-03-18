Meteoropate na udaru u ranim satima, ali stiže stabilizacija: Ovo je bitan savet za početak dana

Sunčanije vreme doneće vidno poboljšanje raspoloženja i više energije tokom dana, ali jutro može biti izazovno za osetljivije. Zbog nižih jutarnjih temperatura i izraženog temperaturnog skoka u odnosu na dnevne vrednosti, organizam će reagovati sporije, pa se preporučuje postepeno razbuđivanje i izbegavanje naglih napora odmah nakon ustajanja.

U ranim satima tegobe mogu osetiti hronični bolesnici i meteoropate. Moguće su glavobolje, pad koncentracije, razdražljivost i bolovi u mišićima i zglobovima. Poseban oprez savetuje se osobama sa kardiovaskularnim i respiratornim problemima, kao i svima koji su skloni naglim promenama pritiska. Toplije oblačenje i mirniji početak dana mogu značajno ublažiti ove simptome.

Dan donosi stabilizaciju raspoloženja i više energije

Kako dan bude odmicao, biometeorološke prilike će postajati povoljnije. Većina ljudi može očekivati bolju radnu sposobnost, stabilnije raspoloženje i više fokusa. Sunčani intervali pozitivno će uticati na psihičko stanje, pa je ovo dobar trenutak za obaveze koje zahtevaju koncentraciju, ali i za boravak napolju.

U celini, pred nama je dan koji počinje sporije, ali završava se u znatno boljem ritmu, pod uslovom da se organizam ujutru ne forsira.

Autor: D.Bošković