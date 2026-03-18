Baba Marta pokazala zube! Olujni vetar paralisao Srbiju, RHMZ se oglasio: Evo kakva je noć pred nama

Zahlađenje je juče stiglo u sve krajeve Srbije, a danas je olujni vetar nosio sve pred sobom.

Jak vetar na planinama bio je praćen veoma jakim snegom, pa je bilo mećave, uz nanose i smetove, a Kopaonik i druge planine na jugu, jugozapadu i zapadu Srbije pogodila je prava olujna mećava.

Prema najavi RHMZ, večeras se očekuje umereno do potpuno oblačno vreme uz postepeno slabljenje vetra.

Do kraјa sedmice biće umereno oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo uz dnevne temperature od 11 do 16 °C.

Autor: Marija Radić