Panika pred malu maturu! 64.000 osmaka radi testove za manje od 10 dana - Evo šta ih čeka i gde najviše greše

Oko 64.000 osmaka širom Srbije za manje od deset dana radiće probne testove iz srpskog, maternjeg jezika, matematike i jednog od pet izbornih predmeta.

Kako bi se izbegli stres i panika pred glavni završni ispit koji se polaže od 15. do 17. juna, prvi ključni korak je proba male mature, koja đacima i školama pruža realan uvid u trenutno znanje i spremnost maturanata. Prvi probni test počinje u petak, 27. marta, od 12 do 14 časova polaganjem matematike, dok će u subotu, 28. učenici najpre rešavati test iz srpskog, od devet do 11 časova, a zatim i treći, izborni predmet od 11.30 do 13.30 sati.

Iako ne nosi bodove za upis, proba male mature, kažu prosvetari, je merilo znanja, ima veliku težinu jer se sprovodi po strogim pravilima koja verno simuliraju pravi završni ispit.

Osmaci rade testove na maloj maturi

Mala matura već godinama unazad prati visok nivo tenzije kako među đacima, tako i među roditeljima. Dok se približavaju junski datumi, nervoza raste u mnogim domovima, a utisak je da su roditelji često i zabrinutiji od same dece. Istovremeno, među osmacima vlada raznolika atmosfera - od onih koji već imaju jasne planove za budućnost, do onih koji ovom važnom trenutku pristupaju sa dozom tinejdžerske bezbrižnosti.

Presek znanja

Milorad Antić, potpredsednik Sindikata prosvetnih radnika Srbije, ističe da đaci probni završni ispit treba da shvate ozbiljno jer predstavlja njihov presek znanja.

- Đaci to treba da znaju, da izađu na testove i da provere svoje znanje odnosno neznanje i vide na kom su nivou. Đaci zapravo tek tada shvataju koje su gradivo usvojili i savladali i malo ozbiljnije shvate svoje neznanje pa tek tada počnu ozbiljnije sa detaljnim pripremama - kaže za Kurir Antić i dodaje:

- Testovi su slični kao oni na završnom, često se maturantima čini da su mnogo teži jer zapravo nisu dovoljno spremni. Skoro uvek imaju daleko manji broj bodova, a bude i đaka sa nula poena.

Antić naglašava i da na testovima budu oblasti iz predmeta koji će verovatno biti i na završnom testu.

- Treba da se uozbilje, da dođu bar 15 minuta ranije, poštuju pravila, odrade i nauče ono što nisu znali kako bi završni ispit što bolje odradili i upisali željenu školu. Ne bi bilo loše u okviru škole tokom završnog razreda organizovati više takvih testova iz srpskog i matematike jer verujem da bi krajnji rezultati bili mnogo bolji.

Podsetimo, najveći broj osmaka je i ove godine kao treći predmet odabrao geografiju i to 42 odsto, zatim biologiju, istoriju, hemiju, a najmanje fiziku. Nakon probe 1. i 2. aprila, učenici će imati još jednu priliku da promene izborni predmet kako bi ostvarili što bolje rezultate.

Šta poneti na ispit i pravila koja treba poštovati

đačka knjižica, pribor za pisanje - plava hemijska olovka,

grafitna, gumnica, pribor za geometriju (šestar, trougao, lenjir),

unošenje pernice, telefona, hrane, pametnih satova i digitrona je strogo zabranjeno

nije dozvoljeno prepisivanje i ometanje

odlazak u toalet za vreme ispita nije moguć

Počinje upis i testiranje prvaka

Roditelji budućih prvaka od 23. marta elektronskim putem mogu da zakažu termin za testiranje i upis deteta u prvi razred osnovne škole koristeći uslugu eZakazivanje termina za upis na Portalu eUprava, saopštila je Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Đaci u školskim klupama

- Osnovne škole će tokom trajanja upisa, od 1. aprila do 31. maja, na Portalu eUprava otvoriti raspoložive termine za testiranje. Roditelji prilikom dolaska na testiranje i upis deteta ne moraju da donose dokumenta potrebna za upis, jer će škola pribaviti potrebne podatke elektronskim putem po službenoj dužnosti - navodi se u saopštenju.

Saveti za maturante

Dan pre testa ne bi trebalo učiti, samo prelistavati gradivo.

Naspavajte se dobro.

Na probnu maturu bi trebalo doći bar 15 minuta ranije.

Slušajte uputstva dežurnih nastavnika.

Pročitajte pažljivo ceo test s razumevanjem. Mnogi osmaci tu greše.

Prvo radite zadatke koje sigurno znate.

Ako osetite tremu ili uznemirenost popijte malo vode.

Autor: D.Bošković