USKORO STIŽE 2 PUTA PO 15.000 DINARA! Važna vest za ovu grupu građana: Isplata kreće sutra, proverite svoje račune!

Dobre vesti za hiljade građana stižu direktno iz Ministarstva prosvete! Kako je zvanično potvrđeno, u petak, 20. marta, počinje isplata koja će značajno popraviti kućni budžet određenim kategorijama.

Reč je o isplati treće i četvrte mesečne rate stipendija, što znači da će korisnici dobiti dupli iznos odjednom!

Ko dobija novac i koliko?

Isplata je namenjena izuzetno nadarenim učenicima i studentima, a iznosi variraju u zavisnosti od nivoa obrazovanja:

Nadareni učenici: Mesečna rata iznosi 15.000 dinara (što znači da će u petak leći ukupno 30.000 dinara).

Studenti osnovnih i master studija: Mesečna rata iznosi 24.000 dinara (ukupna isplata od 48.000 dinara).

Studenti doktorskih studija: Mesečna rata je 30.000 dinara (ukupno leže čak 60.000 dinara).

Napomena: Isplata se vrši preko tekućih računa otvorenih kod ovlašćene banke, a očekuje se da novac bude dostupan tokom prepodneva.

Ovaj potez države dolazi kao podrška najuspešnijim mladim ljudima u Srbiji, a Ministarstvo nastavlja sa redovnom dinamikom isplate kako bi se osigurali uslovi za neometano školovanje talenata.

Autor: D.S.