Priznanje za Krsta Janjuševića - lider društvene odgovornosti za 2025. godinu

U Galeriji Matice Srpske, u Novom Sadu, u čast “Kapetana Miše Anastasijevića” uručeno je priznanje – Lider društvene odgovornosti za 2025. godinu direktoru Privrednog društva “Srbijašume” Krstu Janjuševiću.

Priznanje je uručeno u okviru projekta “Put ka vrhu” za uspešno poslovanje PD Srbijašuma sa posebnim akcentom na pošumljavanje gde je u 2025.godini realizovano pošumljavanje na više od 1500 hektara sa oko 3,6 miliona sadnica sto je za 50 % više nego u 2024.godini.

Planovi za 2026.godinu imaju kontinuitet povećanja gde je uz realizacju FAO Projekta, organizacijom Ujedinjenih nacija za poljoprivredu i hranu, u narednih 7 godina predviđeno pošumljavanje 7000 hektara, proizvodnja 35 miliona sadnica otpornih na klimatske promene i prevodjenje 51 000 ha izdanačkih šuma u visoke kvalitetne šume što će imati nemerljiv značaj za zaštitu životne sredine, društvo i privredu koja se oslanja na šumske resurse.

Krsto Janjušević je ovom prilikom istakao da je ovo priznanje za sve zaposlene u PD “Srbijašume” koji svojim vrednim radom svakodnevno doprinose dobrim rezultatima firme a posebno se zahvalio velikoj podršci Predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i Vladi Srbije u realizaciji brojnih projekata zahvaljujući kojim Srbijašume beleže dobre rezultate.

Autor: Iva Besarabić

