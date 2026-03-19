SUTRA žene imaju VAŽAN ZADATAK: Slavimo veliki praznik, OVAJ običaj svaka kuća poštuje

Srpska pravoslavna crkva 20. marta slavi sedam sveštenomučenika čije priče i danas inspirišu vernike. Većina njih stradala je na strašan način, ostajući verni Bogu do poslednjeg daha, dok je jedini među njima koji je preminuo u miru bio Eterije.

On je u vreme cara Konstantina Velikog, prvog hrišćanskog cara, upravljao crkvom u Hersonu, sagradio veliki hram i svoj život završio spokojno, bez nasilja.

Mučeništvo i hrabrost vernika

Predanja o ostalim mučenicima prenose strašne događaje. Vasilije je vaskrsao sina kneza u Hersonu, što je naljutilo Jevreje, pa su ga optužili i brutalno ubili tako što su ga vezanog za noge vukli gradskim ulicama. Jefrem je stradao posečen mačem, dok su Evgenije, Elpidije i Agatodor preminuli nakon što su ih tukli štapovima i kamenjem, izdržavši velike muke do poslednjeg trenutka.

Čudo episkopa Kapitona

Posebno je poznato čudo episkopa Kapitona. Kada su divlji Skiti od njega tražili znak vere, on je stavio omofor na sebe, prekrstio se i ušao u ognjenu peć. Sat vremena je stajao u žeravici, moleći se Bogu, a kada je izašao, telo i odora su mu ostali neoštećeni. Prisustvovali su svi i uzvikivali:

"Jedan je Bog, Bog hrišćanski, veliki i silni, koji sačuva služitelja svoga u peći ognjenoj!" Kasnije je Kapiton stradao udavljen u reci Dnjepr, ali njegova hrabra vera ostala je simbol nepokolebljivosti i pouka o veri koja pobedjuje smrt.

Verovanje i običaj

Narodna predanja vezana za ovaj dan prenose i običaj koji i danas ima simbolično značenje.

Veruje se da je zabranjeno da žene uzimaju iglu i konac u ruke kako se ne bi donela nesreća u kuću, dok čišćenje doma obezbeđuje zdravlje i napredak porodice. Ovi običaji podsećaju vernike na važnost vere, discipline i poštovanja svetih praznika, ali i na potrebu da se dom i porodica čuvaju čistim i zaštićenim.

Autor: Iva Besarabić