DANAS POČINJE PROSLAVA RAMAZANSKOG BAJRAMA: Jedan je od dva najvažnija islamska praznika, a evo kako se pravilno čestita

Širom sveta muslimani obeležavaju prvi dan Ramazanskog bajrama, jednog od dva najvažnija praznika kojim se završava jednomesečni ramazanski post.

Ramazanski bajram uvek pada 1. ševala, desetog meseca muslimanskog lunarnog kalendara, i traje tri dana. Smatra se "praznikom položenog ispita".

Bajramsko slavlje počinje molitvom, odmah nakon svitanja.

Prvi dan počinje jutarnjom molitvom 45 minuta po izlasku Sunca koja se naziva Bajram namaz.

Za vreme trajanja Bajrama, vernici se svečano oblače, odlaze u džamije jednim putem, a vraćaju se drugim. Uz bogatu trpezu, prvi dan Bajrama provodi se u krugu porodice koja se okuplja kod najstarijih članova.

Drugi dan obilaze se groblja, mezarja, a treći dan provodi se u druženju s prijateljima, poznanicima i komšijama.

Bajram se najpravilnije čestita izrazom "Bajram šerif mubarek olsun", što znači "Neka je plemeniti Bajram blagoslovljen". Odgovor na ovu čestitku je "Allah razi olsun", što znači "Neka je Bog zadovoljan". Čestitka se koristi za oba Bajrama (Ramazanski i Kurban) i naglašava poštovanje i radost praznika.

Muftija beogradski i vojni Mustafa Jusufspahić izjavio je da je nakon jednomesečnog posta nastupio Ramazanski bajram i svim vernicima muslimanske veroispovesti čestitao praznik naglasivši da Bajram podseća da su ljudi Božija stvorenja pozvana da žive u ljubavi i slozi.

- Draga braćo i sestre, neka Bajram donese radost u vaše domove, neka ojača naše zajedništvo i neka nas podseti da smo svi Božija stvorenja, pozvana da živimo u ljubavi i slozi - poručio je Jusufspahić na konferenciji za medije u Bajrakli džamiji.

On je istakao da Ramazan uči da je snaga vere uvek u službi mira, pomirenja i uzajamnog poštovanja, kao i da je Bajram prilika da se ljudi međusobno zbliže, pomire i zaustave "spiralu zla koja pokušava da nas razdvoji i oslabi".

- U ovim danima kada i naše komšije hrišćani poste i kroz svoje duhovne discipline traže približenje Bogu vidimo od Boga datu priliku da kroz ovu dragocenu paralelu koja nas uči da, iako različiti u tradiciji, delimo istu težnju ka čistoti srca i uzvišenosti duha i da to iskoristimo za jedinstvo i boljitak našeg društva u našoj državi Srbiji - naglasio je Jusufspahić.



On je istakao da su molitve povodom Bajrama usmerene ka miru u Srbiji i celom svetu.

- Molimo se da mir vlada, kako u našoj zemlji, tako i u celom svetu. Neka prestanu ratovi, neka se utišaju mržnje, neka se srca ljudi otvore za dobrotu i saosećanje jer samo Bog jeste Bog, a svi energetski resursi od njega dati su da koriste čovečanstvu, a ne pojedincima - rekao je muftija.

Dodao je da su gladna deca, kao i deca koja stradaju širom sveta odgovornost celog čovečanstva.

- Primer ljudske izopačenosti u našem vremenu nas čini odgovornim pred Bogom. I deca izgladnela širom sveta su naša odgovornost. Naša deca gde god da ginu jesu naš nemar koji će nam dok god živimo donositi nemir. Gaza je najbolji primer gde na kojoj skali vere se čovečanstvo danas nalazi - rekao je Jusufspahić.

Muftija je posebnu čestitku uputio pripadnicima Vojske Srbije muslimanske veroispovesti koji, kako je rekao, na svojim zadacima časno i odgovorno služe domovini.

- Njihova vera i disciplina neka budu svetionik hrabrosti i odanosti, a Bajram neka im donese snagu i utehu - naglasio je on.

Jusufspahić je rekao da će ovogodišnji Ramazan ostati upamćen po ispunjenim džamijama i po velikom prisustvu omladine na molitvama.

- Ramazan ove godine će se pamtiti i po dobru srca naših ljudi koji su u mnogobrojnim humanim akcijama odvajali od srca da se gladni nahrane, da se nezbrinuti pomognu, da se ne zaboravi komšija za kog se moramo brinuti kao uslov za ispravnost naše vere Islama - naveo je on.

Prema njegovim rečima, vernici su Ramazanom shvatili da dnevni post nije uslovljen samo hranom, već i srcem i svim čulima.

- Shvatili smo Milost Božiju kojom nas svakodnevno pokriva Uzvišeni Stvoritelj jer mi hranu sebi i vodu uskratismo na samo nekoliko sati dok u svetu deca gladuju godinama, pa nas to čini svesnim i savesnim. Shvatili smo da nismo tela koja imaju dušu, već duše koje privremeno nastanjuju tela. Jer vreme teče, materija nestaje, ali trag koji ostavimo u srcima ljudi zarad Božijeg zadovoljstva ostaje duže od bilo kojeg spomenika - naglasio je muftija.

Centralna bajramska molitva obavljena je jutros u Bajrakli džamiji u 6.20 časova.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Ramazanski bajram Rijasetu Islamske zajednice Srbije, glavnom muftiji i predsedniku mešihata Islamske zajednice u Srbiji, kao i svim vernicima islamske veroispovesti.

- Svim vernicima islamske veroispovesti u Republici Srbiji upućujem najiskrenije čestitke povodom Ramazanskog bajrama. Želim da praznični dani donesu duhovnu snagu i blagostanje vašim porodicama i da duh zajedništva bude pokretač koji nas povezuje i vodi ka sigurnoj budućnosti - naveo je Vučić u čestitki.

Praznik su čestitali i ministar odbrane Bratislav Gašić, predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut, ministar pravde Nenad Vujić.

Autor: D.Bošković