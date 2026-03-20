SPEKTAKL KOJI ODUZIMA DAH! Brzina, luksuz i budućnost koja vrišti – BEOGRAD JE CENTAR SVETA ČETVOROTOČKAŠA: Neviđen sjaj i moć pod kupolama sajma!

Mart mesec ove godine ponovo je postao centar okupljanja ljubitelja četvorotočkaša i dvotočkaša na jednom od najznačajnijih regionalnih događaja posvećenih mobilnosti i auto-industriji.

Ovogodišnji sajam svečano je otvorio Fabricio Đuđaro, jedan od najpoznatijih svetskih automobilskih dizajnera, a posetioci imaju priliku da vide ponudu više od 400 izlagača.

Fokus na električnu budućnost i premijere

Poseban naglasak sajma stavljen je na električna i hibridna vozila, koja zbog svoje ekonomičnosti i praktičnosti počinju da dominiraju tržištem.

Među premijerama se posebno izdvaja model BMW iX3 iz BMW-ove "nove klase", koji predstavlja potpuno novi pravac razvoja ovog brenda.

Za kupce koje zanimaju konkretni akcijski modeli, izdvajaju se specijalne ponude za: BMW seriju 1 po ceni od 29.900 evra, a zaBMW seriju 3, najprodavaniji model sa pogonom na četiri točka i 184 KS, po ceni od 44.500 evra.

Hibridi kao idealno rešenje za domaću infrastrukturu

Stručnjaci i izlagači primećuju da interesovanje za električni pogon raste iz godine u godinu, ali da su zbog trenutne infrastrukture kod nas najprivlačniji plug-in hibridi. Ova vozila omogućavaju korisnicima vožnju na struju u gradskim uslovima, dok benzinski agregat pruža sigurnost na dužim putovanjima bez brige o dostupnosti punjača.

Luksuz i rariteti: Automobili od 350.000 evra

Pored ekonomičnih gradskih vozila, sajam nudi i prave poslastice za ljubitelje luksuza. Pažnju javnosti privlače ekskluzivni modeli čije cene dostižu i nekoliko stotina hiljada evra.

Najveća atrakcija sajma je automobil vredan oko 350.000 evra, koji za većinu posetilaca predstavlja san, a za retke realnost.

Šta kažu posetioci?

Istraživanja na licu mesta pokazuju da na odluku o kupovini najviše utiču cena, potrošnja i dizajn.

Posetioci su zadovoljni bogatom ponudom i činjenicom da su električni automobili u fokusu, dok neki primećuju da su cene određenih vozila, poput kvadova, povoljnije nego prošle godine.

Dok jedni gube glavu za dizajnom, drugi jure sajamske popuste! „Cene su bolje nego prošlogodišnje,“ poručuju zadovoljni kupci koji su već pazarili svoje nove kvadove!

Bilo da ste tu zbog kupovine ili čistog uživanja u najmodernijoj tehnologiji, jedno je sigurno – svet automobila i motocikala danas izgleda naprednije i moćnije nego ikada pre!

Bogata ponuda za ljubitelje dvotočkaša

Uporedo sa automobilima, održava se i međunarodni sajam motocikala sa izuzetno bogatom ponudom.

Yamaha je ove godine predstavila značajne novitete: Model VR15 od 125 kubika u Enduro segmentu. Novi 3T 300 koji fabrički dolazi sa airbagom, čime je značajno povećana bezbednost i upravljivost.

Retro varijantu modela XSR 900 GP, koji je prethodno bio predstavljen u Milanu.

Bez obzira na to da li posetioci dolaze sa namerom da kupe novo vozilo ili samo da uživaju u ugođaju, opšti utisak je da je svet auto-moto industrije danas napredniji i raznovrsniji nego ikada.

