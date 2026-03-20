ZUKORLIĆ ČESTITAO BAJRAM I NAJAVIO PROMENE: Inicijativa za tri slobodna dana za muslimane i borba za ravnopravnost u institucijama!

Ministar bez portfelja zadužen za pomirenje, regionalnu saradnju i društvenu stabilnost, Usame Zukorlić, uputio je danas bajramsku čestitku svim pripadnicima islamske veroispovesti.

On je tom prilikom naglasio da su ravnopravnost i poštovanje verskih prava temelj stabilnog društva.

Inicijativa za promenu Zakona o praznicima

Zukorlić je otkrio da je pokrenuo zvaničnu inicijativu kako bi se prava muslimana u Srbiji dodatno zaštitila kroz zakonodavni okvir.

– Vodimo borbu za ravnopravnost po pitanju praznika. Pokrenuo sam inicijativu da se promeni Zakon o praznicima u Srbiji i da trajno minimum tri dana i jednog i drugog Bajrama budu slobodni za sve muslimane – poručio je ministar.

Ravnopravnost u institucijama bez obzira na izgled



Ministar je istakao da se u Vladi Srbije bori za to da pripadnici islamske zajednice budu ravnopravno tretirani prilikom zapošljavanja i rada u državnim organima.

– Zalažemo se da muslimani mogu ravnopravno da rade u lokalnim i republičkim ustanovama, bez obzira na njihovu veru i izgled. To je borba za prava koju vodimo na raznim poljima – naglasio je Zukorlić.

Novi Pazar kao primer celom Balkanu

Osvrnuvši se na aktuelnu situaciju na Bliskom istoku, Zukorlić je podvukao da mir na Balkanu danas ima poseban značaj i da međuljudski odnosi moraju ostati prioritet.

– Više nego ikada čuvajmo mir i poštujmo komšije drugih vera. Mi u Novom Pazaru to vekovima baštinimo i naš grad može biti primer mnogima na Balkanu – zaključio je on, poželevši vernicima da praznik provedu u radosti sa svojim najbližima.

Autor: D.S.