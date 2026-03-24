JURIĆ O SKANDALU U PARIZU I OPASNOM TRENDU NA ZAPADU: Pokušavaju da nam proguraju da je pedofilija normalna – evo kako da zaštitite dete (VIDEO)

Predškolske i školske ustanove u Parizu potresao je stravičan skandal: trojica muškaraca, među kojima su dva animatora, privedena su zbog seksualnih napada na dvanaestoro dece uzrasta od tri do devet godina. Dodatno, jedan vaspitač je zadržan u pritvoru zbog napada na šestoro mališana od samo tri i četiri godine.

Igor Jurić, osnivač Fondacije "Tijana Jurić" i otac stradale devojčice po kojoj fondacija nosi ime, upozorava da se iza ovih slučajeva krije opasna ideologija koja kuca i na naša vrata.

- Sve ono što se na neki način propagira poslednjih godina, način kako se govori o pedofiliji, pogotovo u zapadnim zemljama, uliva nam strah u kosti. Žele da pedofilija postane jedna normalnost. Lansiraju teze o tome da svako ima pravo da voli šta želi i to nazivaju 'pedoseksom'. To je apsolutni sunovrat civilizacije - rekao je Jurić u Novom jutru na Tv Pink.

On ističe da se granice svesno pomeraju kroz medije i društvene mreže:

- Svakog dana, ako gledate neke društvene mreže koje zastupaju te stavove, videćete da se ta granica pomera. Svi žele da kažu: 'Pa dobro, nije to ni tako strašno'. Moramo se boriti da u Srbiji to nikada ne bude normalnost. Moramo znati šta je granica i da dete mora biti zaštićeno - naglasio je Jurić.

O predatorima u sistemu: „Često su to ugledni ljudi“

Jurić podseća javnost da predatori nisu uvek „stranci iz mraka“, već ljudi kojima roditelji bezrezervno veruju.

- Nažalost, postoje ljudi, videli ste, to su vrlo ugledni ljudi. Često su u pitanju akademici, prosvetni radnici... upravo oni koji treba najviše da brinu o našoj deci. Zamislite koji su to propusti gde se dozvolilo da takvi ljudi rade sa decom, a da nisu prošli adekvatne psihološke provere - upozorava Jurić.

Ključni savet roditeljima: Stop „slepoj poslušnosti“

Kao najvažniju preventivnu meru za roditelje u Srbiji, Jurić ističe promenu vaspitnog pristupa prema autoritetima.

- Imamo obavezu da detetu dozvolimo da postavi granice. Vrlo često pravimo greške iz neznanja, a to je da učimo decu da slepo slušaju nastavnike i učitelje. Pričam o svima koji rade sa decom – sportski treneri, nastavnici, ljudi u crkvama... Treba da ih naučimo šta je neprikladan dodir i način komunikacije, i da im usadimo da nam to odmah prijave - savetuje Jurić.

Poruka državi: Bez kompromisa sa bezbednošću

Jurić se zalaže za uvođenje obaveznih, periodičnih testova za sve koji su u kontaktu sa najmlađima, podsećajući na važnost akcije „Armagedon“.

- Ono što mi moramo da radimo kao društvo su posebne psihološke provere. Da to ne bude samo kada se neko zapošljava, nego da kroz određene vremenske periode svi prolaze kroz testiranja. Država ima obavezu da, kada se ustanovi ko je uradio takvo krivično delo, ti ljudi budu kažnjeni na pravi način i da ne pristajemo na kompromise - naglašava Jurić.

Autor: D.S.