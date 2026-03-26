VRATITE BROD U LUKU, NEĆU NA PRAVOSLAVNU BRAĆU! Ovo je Grk Marinos Ricudis koji je zbog NATO bombi na Srbiju na kocku stavio sve! (VIDEO)

"Kao pravoslavac, ne mogu da učestvujem u napadu na bratski narod", izgovorio je te ratne 1999. godine, dok su NATO bombe padale na Srbiju, grčki kapetan Marinos Ricudis i sa palube svog bojnog broda zauvek ušao u legendu koju naš narod pamti i prepričava i dan-danas, posle 27 godina.

Njegove reči u ovoj zemlji nikada neće biti zaboravljene iako je zbog njih izgubio sve - i svoj dotadašnji život, i svoj čin i svoju karijeru, ali protiv sebe, svog srca i duše, nije mogao.

Marinos Ricudis, koji je 1999. godine bio kapetan broda "Temistoklis", odbio je naređenje da učestvuje u bombardovanju SR Jugoslavije i umesto da zaplovi u Jadransko more naredio je da se brod vrati nazad u luku. Zbog tog naređenja je ražalovan i otpušten iz vojne mornarice.

Posle tog herojskog čina, sudilo mu se pred devet sudova, ali je odluka o prekidu njegove karijere u mornarici doneta za jedan dan. Osim toga, osuđen je na uslovnu kaznu od dve i po godine zatvora.

Hrabri kapetan od tada radi na jahtama.

Ricudis je u Srbiji odlikovan i ordenom Svetog cara Konstantina, na grudi mu je taj orden prva stavila Srpska pravoslavna crkva.

- Bio je fantastičan osećaj doneti odluku da podržim naciju koja se borila protiv daleko nadmoćnijeg neprijatelja. Izuzetno sam ponosan zbog tog trenutka koji sam pružio i svom i vašem narodu. To je zajednička priča između mene, moje kulture i vaše kulture...

- Veoma sam srećan što sam našao prijatelje u Srbiji i što delimo zajednička sećanja - rekao je Marinos prethodnih godina za srpske medije.

Građani Srbije su mu se još jednom zahvalili oslikavanjem murala sa njegovim likom i zastavama Grčke i Srbije u Dunavskoj ulici na Dorćolu i to upravo na njegov rođendan.

- Grafit u Beogradu. Moj rođendanski poklon. Predivan je. Hvala svim mojim srpskim prijateljima. Grčka - Srbija bliže nego ikada - napisao je Ricudis svojevremeno na svom Fejsbuk profilu.

"Ponizno izjavljujem da odbijam da učestvujem u zločinu!“

Treba napomenuti da je odluci Ricudisa prethodilo odbijanje mornara Nikolaosa Gardikisa, koji je u svom jutarnjem izveštaju od 13. aprila 1999. godine izjavio:

"Ponizno izjavljujem da odbijam da učestvujem u zločinu!“

Pre nego što je doneo odluku, Ricudis je posetio sveštenika Georgija Metalinosa da se konsultuje sa njim. Metalinos je bio pored njega kao svedok na vojnom suđenju koje je usledilo.

Istog popodneva, poručnik Ricudis je odveden u Pomorski sud u Pireju, gde je optužen za nepoštovanje naređenja.

U svom svedočenju je, između ostalog, rekao: „Imao sam dva puta da biram. Izabrao sam onaj koji imate iznad sebe (pokazujući na ikonu Hrista iznad Prezidijuma), koga takođe stavljam iznad svih, jer je zakon Božji iznad svega. To je savest svakoga.“

Autor: Jovana Nerić