STIŽU MARTOVSKE PENZIJE: Ovo je detaljan kalendar isplate, a evo ko prvi dobija pare

Ovo je detaljan spisak datuma isplata.

Najstariji sugrađani će svoje penzije dobiti drugog dana u mesecu aprilu preko tekućih računa i na šalterima pošte.

Penzije će 4. i 6. aprila primiti penzioneri iz kategorije poljoprivredni i vojni. Njima će novac 4. aprila leći na tekuće račune, dok će 6. aprila isplata penzija biti na kućne adrese i na šalterima pošta.

Poslednji na listi za isplatu penzija su penzioneri iz kategorije zaposleni, njima će penzije leći 9. aprila preko tekućih računa i na kućne adrese i na šalterima pošta.

Autor: Jovana Nerić