AKTUELNO

Društvo

HOROR U VRŠCU: Vaspitačice zaključale dečaka (3) u toaletu i otišle kući! Majci rekli ŠOKANTNU LAŽ: Neko je već došao po njega!

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Dijana Katilović, majka troipogodišnjeg dečaka iz Vršca, preživela je nezapamćen košmar kada je došla po svog sina u vrtić "Leptirić". Umesto deteta, dočekala su je zaključana vrata i hladnokrvna tvrdnja vaspitačice da je dete "odavno otišlo kući".

Dok je majka u panici pokušavala da sazna ko je mogao da odvede njenog sina, mališan je proživljavao pravu dramu. Zaboravljen i sam, zaključan u toaletu, dečak je vrištao i plakao dok su vaspitačice, ne proverivši prostorije, mirno krenule svojim kućama.

"Mama, tražio sam te, ali je bilo zaključano"

Kada je dežurna vaspitačica konačno otključala vrtić, pred majku je istrčalo istraumirano, crveno i zajecano dete koje se treslo od straha.

"Dete je bilo u šoku. Rekao mi je: 'Mama, ja sam te tražio, ali je bilo zaključano'. Otišao je u toalet, zvao je pomoć da ga obrišu, niko se nije pojavio. Vaspitačica ga je sama odvela tamo, a onda ga jednostavno zaboravila! Tvrdnje da je unutra bio samo dva minuta su laž, on je bio potpuno sam u zaključanom vrtiću", priča Dijana za Telegraf.rs.

Trauma koja ne prolazi: Mališan se budi noću i vrišti

Iako je od incidenta prošlo mesec dana, posledice su stravične. Dečak, koji je ranije bio komunikativan, sada ima duboke traume koje je potvrdio i psiholog.

Noćno mokrenje: Dete koje je odavno ostavilo pelene, sada ponovo piški u krevet.

Strah od mraka: Kod kuće ne sme sam ni u jednu prostoriju, svetla moraju biti svuda upaljena.

Odbijanje vrtića: Mališan plače pri svakom odlasku, a vaspitačicu koja ga je ostavila ne želi ni da pogleda.

Uprava ćuti, policija potvrdila užas

Dok majka već četvrti put daje izjavu, pokušavajući da istera pravdu, uprava vrtića "Leptirić" odbija da odgovori na pitanja medija. Policijska uprava u Vršcu potvrdila je da se incident dogodio 23. februara i da je izveštaj dostavljen Osnovnom javnom tužilaštvu.

Autor: D.S.

#Dijana Katilović

#Skandal

#Vaspitačica

#Vršac

#dete zaboravljeno u WC-u

#horor u vrtiću

#trauma

#vrtić Leptirić

