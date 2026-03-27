Aničić: Obaranje F-117 istorijski događaj koji je ujedinio narod i vojsku

Potpukovnik u penziji i ratni zamenik komandanta Trećeg raketnog diviziona Đorđe Aničić izjavio je danas da je obaranje američkog bombardera F-117 A tokom NATO bombardovanja SR Jugoslavije istorijski događaj i nešto što je u tim prvim danima rata podiglo moral vojske, ujedinilo narod i vojsku, i pokazalo vojsci i narodu da se isplati pružiti otpor.

Aničić je za Tanjug istakao da je obaranje F-117 na današnji dan 1999. godine, za koji se verovalo da je nevidljiv za radare, pokazalo da će svaka sledeća noć tokom bombardovanja biti ispunjena strahom NATO pilota jer je oboren avion za koji su oni smatrali da je neoboriv.

"Tog momenta mi ne znamo šta smo oborili, po svim tim pokazateljima na ekranima znamo da je nešto oboreno. Posle toga ide izveštaj pretpostavljenoj komandi, saopštavaju se parametri uništenja cilja, sastav borbene posluge koja je to uradila i po toj hijerarhiji prosleđena je informacija sve do operativnog centra Generalštaba. Ti ljudi su u roku od par minuta imali kompletnu informaciju. Do nas su došle informacije tek sutradan kada smo shvatili veličinu tog uspeha", naveo je on.

Aničić je rekao da F-117 nije jedini avion koji je Jugoslovenska protivvazdušna odbrana uspela da obori tokom NATO bombardovanja, s obzirom na to da je 30. aprila pogođen još jedan F-117, što se saznalo tek 2020. godine kada su sami američki piloti koji su učestvovali u toj borbenoj misiji objavili tu informaciju.

Kako je naveo, Jugoslovenska protivvazdušna odbrana je oborila i čuveni avion F-16 koji je pao kod Šapca, kojim je pilotirao potpukovnik Dejvid Goldfejn, koji je posle rata došao do čina generala sa četiri zvezdice i postao komandant ratnog vazduhoplovstva SAD.

"To je dokaz da smo mi kao vojska ne samo nanosili gubitke u tehnici nego i u ljudima. Verujem da se u istoriji rata nije zabeležilo da je pored tog obaranja F-117, oboren i komandant ratnog vaduhoplovstva SAD. Ono što je još uvek predmet istrage je pogađanje i obaranje B-2 koji nije pao na našoj teritoriji, ali pouzdano znamo da smo pogodili i strategijski bombarder B-2 jer su oni ovde koristili i strategijsku avijaciju", dodao je on.

Govoreći o samoj akciji obaranja F-117 u kojoj je on lično učestvovao, Aničić je rekao da su i taktika i iskustvo presudili u obaranju ovog aviona s obzirom na to da je on teško lociran u vazduhu zato što su bili vrlo nepovoljni vremenski uslovi - kiša, oblaci, mrak.

"Mi smo iz tog razloga imali problem da ga nađemo i oborimo za 75 sekundi iz tri pokušaja. Prvi pokušaj traženja cilja je bio neuspešan i usledila je kratka pauza, drugi pokušaj je takođe bio neuspešan i tek iz trećeg pokušaja su se stekli uslovi da se lansiraju rakete. Od momenta otkrivanja, pa do lansiranja i poletanja rakete je bilo 23 sekunde", objasnio je on.

Aničić je istakao da je obaranje ovog aviona pokazalo vrhunsku obučenost borbene posluge, maksimalnu iskorišćenost zastarele tehnike koja je bila veoma kvalitetna u smislu upotrebe, i dodao da se u spoju kvalitetne tehnike i vrhunskih ljudi dobio ovakav rezultat.

Prema njegovim rečima, u toj borbi "Davida i Golijata" i prevlasti u vazdušnom prostoru, pobedu u tom sukobu je odnela zastarela ruska tehnika koju je koristila Jugoslovenska protivvazdušna odbrana.

Dodao je da iako su mnogi pokušali da umanjene mogućnosti tog zastarelog ruskog oružja i obučenost oficira i podoficira naše tadašnje vojske, obaranje ovog aviona od stelt tehnike, za koji se verovalo da ga je nemoguće oboriti, pokazalo suprotno.

Aničić je rekao da se u momentu kada je oboren avion nije znalo koji je tačno avion oboren jer je bila noć, i dodao da je jedina mogućnost za pronalazak tog aviona u vazduhu bila zračenjem radarskog snopa.

Potpukovnik u penziji i komandat sa Košara Ljubinko Đurković izjavio je danas da je obaranje američkog bombardera F-117 A tokom bombardovanja NATO pokazalo da sila NATO pakta od 19 zemalja nije toliko jaka sila kakvom se predstavljala s obzirom na to da je Jugoslovenska protivvazdušna odbrana oborila njihov vrhunac tehnologije i tehnike.

"Čuvši tu vest, naše zadovoljstvo je bilo veliko. Pokazalo se da NATO nije toliko jaka sila kako smo mislili jer su naši sistemi, koji su zaostajali generacijama u odnosu na sisteme koje je imao NATO pakt, oborili ovaj američki lovac. To je nama stavilo do znanja da imamo silu koju možemo pobediti", istakao je on za Tanjug govoreći o obaranju američkog bombardera F-117 na današnji dan 1999. godine.

Dodao je da tog dana on nije bio na Košarama s obzirom na to da je tada i dalja vođena protivteroristička operacija koja je započeta 1998. godine na prostorima AP Kosova i Metohije.

Đurković je rekao da iako se do tada školski pripremalo na NATO pakt da je to sila koja može izvršiti početna dejstva prema nama sa nekim uspehom, ovaj događaj je stavio do znanja njemu lično, ali i celoj jedinici, da NATO nije nepobediv i da su pravda i snaga na našoj strani.

Govoreći o bici na Košarama i odluci da se Vojska Jugoslavije po svaku cenu drži karaula, Đurković je istakao da je odluka da se drži karaula bila i politički i vojno racionalna neophodna odluka jer da je ta rulja oličena u terorističkoj vojsci zaposela AP KiM i nastavila dejstva kroz celo Kosovo, bilo bi uništeno srpsko stanovništvo, srpska srednjovekovna kultura i Kosovo bi bilo zauvek izgubljeno.